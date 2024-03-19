Panasonic全新窗口式冷氣機 升級nanoe X 空氣清新技術｜Panasonic推出新系列窗口式冷氣機，當中有多項新功能包括升級nanoe X空氣清新技術及內置Wi-F等，而且更有1級能源標籤，即睇有什麼新功能啦！



一到夏天，不少人都會打算購買冷氣機。Panasonic最新推出的窗口式冷氣機慳電之餘，更可以一機三用，用作抽濕及空氣淨化，另有內置Wi-Fi可以利用手機、平板遙距控制冷氣，一齊睇今次全新冷氣機有咩賣點啦！

1.變頻式窗口機 寧靜免搭棚

Panasonic最新推出的窗口式冷氣機。(陳安琪 攝)

傳統窗口式冷氣機又怕嘈，分體式冷氣機又怕要搭棚。Panasonic全新窗口式變頻冷氣機即可解決兩大煩惱。變頻式冷氣機採用雙風扇摩打設計及隔音物料，減少操作時發出的噪音，即使晚間使用都舒適寧靜，亦免卻分體式冷氣機要搭棚安裝的煩惱。

2.內置 Wi-Fi 排程控制冷氣

Panasonic Comfort Cloud 應用程式操作體驗 (林勇 攝)

Inverter PRO 系列冷氣機所有型號都配備內置 Wi-Fi，配合 Panasonic Comfort Cloud 手機、平板應用程式，可隨時隨地遙距控制家中冷氣機。不論是想下班回家前開啟冷氣機，或是出門後忘記關掉冷氣機，都可透過應用程式輕鬆解決。亦可幫家中長者及寵物控制冷氣。應用程式接受多個用戶控制，監測電量及編排一週的開關時間表，更可顯示錯誤代碼，方便維修人員識別問題，加快修復過程和時間。

3. 冷氣、抽濕、空氣淨化三合一

nanoeX 納米離子可以去除99% PM2.5(陳安琪 攝)

想一機搞掂溫度、濕度及空氣質素的話，可以選擇較高階的Panasonic Inverter PRO系列，Inverter PRO系列採用了獨家nanoe X技術，釋放48 萬億粒 nanoe X 納米離子，是第一代技術的100倍，當中配備7大功效，包括抑制細菌及病毒、霉菌、異味、致敏原、花粉、去除 PM2.5 表面有害物及保濕美肌潤髮。而所有新系列的冷氣機都採用四合一抗菌過濾網，以及獨立抽濕功能。一機三用，慳位之選！

4.獲1級能源標籤 慳電又慳錢

1級能源標籤(能源標籤網)

夏天長開冷氣，最怕電費急增。今次3部全新系列的冷氣機都獲得1級能源標籤，當中的 Inverter PRO系列節能效果更超越1級能源效標準10%，而其製冷的季節性表現系數（CSPF）與同樣匹數的定頻冷氣機CW-N721JA相比，能源效益提升更高達56%，為地球節省更多能源之外，都可以慳返電費！

產品詳情

今次一共有三個系列，各位可以按照自己的需求及預算選擇機型。

1.Inverter PRO—Wi-Fi 變頻式冷暖窗口機 HZ系列—$7,380起

Inverter PRO—Wi-Fi 變頻式冷暖窗口機 HZ系列(陳安琪 攝)

2.Inverter PRO—Wi-Fi變頻式淨冷窗口機HU 系列—$6,680起

Inverter PRO—Wi-Fi變頻式淨冷窗口機HU 系列 (陳安琪 攝)

3.Inverter LITE—變頻式淨冷窗口機SU系列——$5,280起

Inverter LITE—變頻式淨冷窗口機SU系列

買機送GODIVA禮券

2024冷氣機用戶贈品(陳安琪 攝)

於2024年4月1日至6月30日 期間購買全線 Panasonic 空調機，並於7月31日或之前完成登記，即可親臨換領點憑確認短訊換取 GODIVA 甜蜜盛夏套裝換領券一套（每套共四張禮券，可換領總值 HK$531 的杯裝雪糕及飲品），享受冰涼夏日，禮品數量有限，送完即止。大家不要錯過！