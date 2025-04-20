冷氣機禁忌2025｜一排無開齋洗濾網唔夠！一動作解決潮濕問題

冷氣在一整個秋冬沒開機，近日天氣開始升溫，又是時間重新開冷氣。但原來冷氣經過一段長時間沒開機的話，最好不要直接打開，要先做一個步驟。日本家電廠分享多月沒開冷氣後，第一步應該要做以下動作。



冷氣慳電三招

每日開冷氣，又不想收到震撼賬單，在選擇冷氣機時就要留意，應選擇能源效益一級的款式，而且按空間大小選擇適當的匹數。台電指出，一級與五級能源效益的冷氣機，慳電表現可差37%。

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台電亦分享，只要把冷氣溫度上升一度，就能節省6%電，因此建議把冷氣溫度可調節在約25˚C之間。另外，冷氣機隔塵網的乾淨情況，也會影響送風表現，因此若兩至三星期，就要定期清洗冷氣機隔塵網，可以慳電6%。 YouTube@HoHo居家清潔 頻道的專家分享，一部3000W 的冷氣機，一個月用電約 720 度電。當冷氣機沒定時洗隔塵網的話，用電量會比正常高出兩至三倍，電費大幅增加。

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冷氣多月未開必做一步

日本電器廠士通分享，冷氣如一個月未開的話，內部會充滿潮濕空氣，特別在香港濕度高的日子。因此，重開冷氣後不應只清潔隔塵網，最好先開半日的送風功能，令冷氣機變回乾燥。