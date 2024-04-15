改Game犯法？日男賣訂製Pokemon遊戲被捕 為賺$600面臨5年監禁｜日本近日一男子因出售非法修改的神奇寶貝保存數據被捕，面臨最高五年監禁及最高 500 萬日元（超過 20萬港元）的罰款。



據日本NHK新聞網，4月9日日本高知縣警方逮捕了一名 36 歲男子，涉嫌在網上向顧客出售非法修改的Pokemon數據，違反了日本2019年的《不正競争防止法》。

據稱，該男子於2022 年12 月至2023 年3 月期間於網上出售非法篡改的遊戲數據，遊戲為 Nintendo Switch 遊戲《精靈寶可夢Scarlet》和《精靈寶可夢Violet》，並於網上接受稀有的小精靈定製訂單，每次售價高達13,000 日元（約$600港元），更提供服務以4000日元(約$200港元)創造6隻難以訓練或稀有小精靈。

日本警方搜出相關證物

報導指該男子已承認了這些指控，並稱目的是為了謀生，不過警方懷疑他的總利潤高達數百萬日圓。男子目前面臨最高五年監禁及最高 500 萬日元（超過 20萬港元）的罰款。

其實Pokemon已經不是第一次被不法者看上。於2021年日本一名28歲男子使用繩索從六層高的屋頂跳下，闖入東池袋區的一家頂層商店偷竊神奇寶貝卡和現金而被捕。2022年日本一名名25歲男子因涉嫌盜用信用卡從網店購買約1,000張Pokemon卡，隨後在東京一家二手卡片店轉售而被捕。

Pokemon系列深受大眾喜愛本該是好事，卻亦因此被不法分子看到了圖利的機會。