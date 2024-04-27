北上深圳｜大陸旅遊必備 叫車/導航/景點app 懶人地圖查路線｜想北上遊玩食玩買，必先要查定景點及路線，今次為大家介紹6款大陸出遊必備app，無論需要叫車、導航還是搜尋景點路線都一應俱全。



假期有不少人都會北上消費吃喝玩樂，不過要成功到達目的地，必先查好地點及交通，今次為大家介紹6款大陸出行必備的6款App，可以用作叫車、導航更有懶人地圖一次展示景點、餐廳及路線。

即睇大陸旅遊必備6個景點交通app🔽

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1.小紅書

小紅書是大陸流行的社交平台，就像Instagram一樣。集合了旅遊、時尚、美妝和生活方式的平台，用戶可以在上面搜尋和分享各種有關旅遊景點、美食、購物和經驗的內容。

2.百度地圖

百度地圖是中國最大的綜合性地圖和導航應用程式之一。它提供詳細的地圖資訊、路線規劃、實時交通狀況和公共交通資訊等功能。用戶可以在上面搜索景點、餐廳、酒店等地點，並且可以使用步行、駕車、公交和騎行等多種導航選項。

3.高德地圖

高德地圖是另一個在中國大陸廣泛使用的地圖和導航應用程式，其中的交通狀況和導航準確性得到十分高的評價。除了提供詳細的地圖資訊、路線規劃和交通狀況等功能之外，同時也提供公共交通路線規劃和共享單車資訊。

4.滴滴出行

中國流行的打車平台，提供出租車、快車、豪華車和拼車等多種用車服務。用家可以透過滴滴出行輕鬆叫車，查看車輛位置、預估費用和查看行程紀錄等。

5.墨跡天氣

墨跡天氣是一個提供天氣預報和氣象資訊的應用程式。會顯示當地的溫度、天氣狀況、空氣質量指數以及未來幾天的天氣預報。用家可以通過墨跡天氣來了解目的地的天氣情況，以便在旅行或出行時做好準備。

6.十六番

十六番是一個提供用家發表評論的的應用程式，值得一提的是它有「懶人地圖」功能，可以在地圖上即時看到推薦的景點。另外亦提供不同資訊包括評價、菜單、地址和營業時間等。用戶可以搜索附近的餐廳、查看用戶評論和推薦的菜式，並根據自己的口味作出選擇。