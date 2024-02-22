日本旅行必備最強翻譯蒟蒻　Payke購物有優惠　還能查出商品資料

購物之友翻譯蒟蒻「Payke」 APP，真的是用過就回不去的好物，只要打開 APP掃瞄條碼，不但可以知道商品名稱和成分，還能知道使用方式和購買限制，真的是非常方便！



一掃即知，解鎖日本購物新玩法

payke使用方式（Payke）

大家前往日本旅遊，在購物的時候總是會想開發一些新的採購清單，但又怕買到不適合自己的商品，只好跟著網路推薦的必買採購。但是現在只要在手機中開啟「Payke」APP並掃描商品條碼，就能隨時掌握購物商品的正確資訊，即使看不懂日文也能夠知道這個商品是什麼口味或是有什麼功用。

payke使用畫面（payke）

下載之後打開APP就會看到這樣的畫面，在主頁的下方有一個掃描的圖樣，點下後就會連動相機，成功掃描條碼之後就會顯示出商品的詳細資訊。專欄文章也會介紹很多受歡迎的商品，或是必買清單供旅人參考。

Payke 掃碼實測

實際在便利商店或藥妝店使用Payke，可以發現不但條碼讀取速度很快，查得到資料的品項也非常多，台灣旅客最想知道的重點資訊也相當豐富。

payke翻譯app（payke）

目前「Payke」 APP裡面總註冊商品數量超過 440,000件（持續增加中），筆者實際測試了很多樣商品，發現大多數藥妝店或是超市的商品都有內建在資料庫中，掃描之後就能得到正確的商品資訊。

payke使用畫面（payke）

Payke的資料庫中有超過52萬件的商品登陸，而其中讓大家覺得最厲害的是在查詢藥品的部分，因為現在有很多藥品都有規定限制購買的數量，不同的藥品一次能買幾個，有時候店員也不太清楚，這時候APP裡面有備註出來真的是幫了大忙。

舉台灣人很愛買的PABRON感冒藥為例，掃描之後上面除了標示適用的症狀與服用方式之外，在注意事項的地方有清楚標示，這款藥品屬於指定第二類醫藥品，備註的地方也有說明每位顧客限購一項商品。

payke使用畫面

Lulu Attack CX Premium這項藥品，裡面也有備註每人限購一件，另外下面還有參考價格欄位，只要點進去就可以知道這個藥品的售價，方便大家在藥妝店比價使用。

日旅常客必備APP神器

「Payke」APP曾在台灣、香港、澳門的 APP Store 免費類別獲得排名第 1，內建英文、中文繁體、中文簡體、韓文、日文、泰文、越南文七種語言介面，已經是旅日常客必備的 APP神器。在apple商店與google play商店都可以免費下載，不管是什麼型號的手機都能輕鬆裝置。

內建各種購物優惠券

payke優惠券（payke）

「Payke」APP內還有內建許多購物的優惠券資訊，在日本購物的時候記得打開APP，看看有沒有馬上就能使用的享購物優惠券喔！

這麼方便好用的「Payke」APP真的是不推薦給大家不行，不僅能夠讓不諳日文的朋友在日購物更方便，在準備旅行時也能從專欄獲得很多商品的資訊，作為購物的參考。還沒下載的朋友趕快趁著這次八周年祭活動下載，或許還能免費和你的好友一起免費玩東京迪士尼唷！

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