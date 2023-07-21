WeChat內地錢包即日支援香港信用卡 2分鐘加卡、北上消費更方便
WeChat 內地錢包加香港信用卡｜自數月前中國內地與香港全面恢復通關，港人就大批地北上消費，而近日兩大支付工具都有方便港人在中國內地付款的措施出台。繼支付寶支援香港信用卡之後，WeChat 由即日起都可以讓用戶在內地錢包加入香港信用卡，北上用手機支付就更為便捷！
WeChat Pay 內地錢包加卡、北上消費更方便
WeChat 早在數年前就已推出了 WeChat Pay 的跨境支付功能，雖然旨在讓香港人可以用香港錢包內的餘額在內地消費，但多年發展下來，都只有大型連鎖店可以接受跨境支付，港人北上消費要避免碰壁，最根本的辦法依然是開立一個中國內地的銀行戶口。
不過近月開始情況開始有改善，因為繼內地支付寶支援香港信用卡之後，WeChat 方面亦宣布其內地錢包可以加入境外、包括香港地區發行的信用卡，往後在中國大陸消費不需要另辦銀行卡，在手機設定好信用卡／扣帳卡之後就可以用手機一「嘟」付費，以往以跨境支付支能付款的小程序都可以順利使用了。
WeChat 內地錢包 2 分鐘加卡教學
至於在 WeChat 內加入卡的步驟，與從前加入銀行卡的操作相似，整個過程需時約 2～3 分鐘，只要跟著以下步驟就可以很快設定完畢👇👇👇
不過各位在加卡使用前，需要先留意兩點。首先 WeChat Pay 內地錢包與境外信用卡的對應措施要在最新版、即 8.0.4 的 WeChat 中方加入支援，而兩大港人可以用到的手機 Apps 市場都未曾更新相關版本；而除了靜待更新之外，Android 用戶亦可以到官網 weixin.qq.com 下載最新版本的 APK 更新，至於 iPhone 用戶就要等 App Store 更新了。
另一方面，雖然付款是方便了，然而超越 ¥200 人民幣的交易，是要另外再收信用卡手續費的，各位使用 WeChat 在內地付款前要注意了。
WeChat內地錢包加入香港信用卡後可以在中國內地的哪些地方使用？
在WeChat內地錢包加入香港信用卡後，您可以在中國內地的大部分商家和小程序中使用該信用卡進行付款。這使得港人在中國內地消費更加便捷，無需再開立中國內地的銀行戶口。請注意，付款金額超過200元人民幣時可能需要支付額外的信用卡手續費。詳情可見此文。
WeChat內地錢包加入香港信用卡後有什麼限制？
需要注意的是，WeChat內地錢包與境外信用卡的配對需要最新版本（8.0.4）的WeChat支援。請確保您的WeChat已經更新到最新版本。另外，交易金額超過200元人民幣時，可能需要支付額外的信用卡手續費。詳情可見此文。
如何獲得最新版本的WeChat？
Android用戶可以前往官網weixin.qq.com下載最新版本的APK更新。iPhone用戶則需要等待App Store更新最新版本的WeChat。請確保您的手機上安裝的WeChat是最新版本，以確保支援WeChat內地錢包加入香港信用卡的功能。詳情可見此文。
如何在WeChat內地錢包中加入香港信用卡？
請按照以下步驟在WeChat內加入香港信用卡：
1. 確保您使用的是最新版本的WeChat（8.0.4）。
2. 點擊右下角的「我」進入個人資訊頁面。
3. 點擊「服務」。
4. 如果您的錢包是香港地區錢包，請先切換到內地錢包。
5. 點擊右上角的「...」，選擇「切換錢包地區」。
6. 選擇「中國大陸」。
7. 點擊「錢包」。
8. 選擇「信用卡／扣帳卡」。
9. 點擊「新增卡」。
10. 按照指示輸入付款密碼和帳單資料。
11. 完成後回到「服務」頁面，點擊「收付款」，您可以在QR code下方選擇您剛新增的信用卡。