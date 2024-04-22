怎麼偷看對方IG限動不被發現？這小技巧可實現　還可用第三方軟件

Instagram（IG）是近年來年輕人最愛用的社群平台，對於不太喜歡發貼文的用戶來說，限時動態能夠在24小時後自動消失，可以更輕鬆地分享日常生活。不過，該如何看對方的IG限時動態又不留記錄呢？



匿名看IG限時動態方法

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開啟飛航模式

Instagram會在用戶觀看限時動態之前先將其下載到手機中，以便即時顯示。因此，若先將手機開啟飛航模式，再點擊其他帳號的限時動態，Instagram就無法記錄你的觀看紀錄。不過，這個方法有一個缺點，就是預先下載的限時動態數量有限，通常只能看到三至四個。

使用第三方軟體

StorySaver

「StorySaver」就能下載Instagram限時動態！只要輸入對方的帳號名稱，就能下載或匿名瀏覽對方的限時動態，同時也不會留下觀看紀錄。此外，還能下載Instagram限時動態中精選的相片和影片，無論是在電腦還是行動裝置上都能使用。不過，為了防止服務被濫用，StorySaver已加入了reCAPTCHA驗證碼功能。使用者需要完成驗證才能進行下載或瀏覽限時動態。

【StorySaver】請點此前往

Insta-Stories

「Insta-Stories」是一個免費的線上工具，可以匿名瀏覽任何公開的Instagram帳號的限時動態和貼文，並下載照片和影片。只需輸入帳號名稱，即可立即查看限時動態和貼文，無需安裝任何軟體或應用程式。

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需下載外掛－Ghost Viewer

如果要完全匿名地瀏覽限時動態，可以考慮使用 Chrome 瀏覽器的「Ghost Viewer」擴充功能。Ghost Viewer可以匿名地瀏覽任何你已追蹤的帳號的限時動態，包括私人帳號，非常容易使用，只需在Chrome瀏覽器中安裝後即可。

【下載Ghost Viewer】請點此

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