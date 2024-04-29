香港商場大派優惠 利園$1300回贈/AlipayHK 減$500/MOKO $600贈券｜近日有多個香港的商場推出購物消費優惠，當中最高可享有$1300回贈，即睇詳情啦！



又快到五一黃金週，不少人都計劃去玩樂消費，只可惜近日暴雨連連，很多室外活動都受到限制，只好於室內活動。近日有多個香港的商場推出購物消費優惠，當中最高可享有$1300回贈，即睇詳情啦！

1.海港城xAlipay HK——掃碼減$500

即日起至6月30日可以使用Alipay HK 應用程式內可以掃描下圖的二維碼搶券，只要經AlipayHK使用Ant Bank eM+/Ant Bank PayLater/中銀信用卡/渣打信用卡付款即享

-買滿2000元立減200元

-買滿5000元立減500元

2.朗豪坊——指定商鋪6折優惠

消費滿$500 獲贈$100電子現金券

即日起至6月16日，憑WeWa或EarnMORE信用卡於朗豪坊消費，最要消費滿$500(最多兩張同日消費的單據累質簽賬)，即可獲贈1張$100朗豪坊商場電子現金券。每張合資格的信用卡於每月最多可換領獎賞3次，高達$9000朗豪坊商場電子現金券。

朗豪坊LP CLUB會員4000分迎新獎賞

WeWa與EarnMORE的信用卡用戶憑推廣代碼「LPWEWA2024」即可登記成為LP CLUB會員，獲贈4000LP CLUB積分。

指定商舖優惠低至6折

只要憑WeWa或EarnMORE於朗豪坊指定商鋪用信用卡簽賬，即可享有低至6折優惠。指定商鋪可參照朗豪坊官網。

3.MOKO新世紀廣場——最高600元贈券

消費滿指定金額可獲最高600元贈券

由即日起至5月26日(5月6日至10日期間不適用)，The Point會員憑即日中午12時後發出的電子消費發票，即可享有

-滿$800享有$100贈券套裝(每日100個名額)

-滿$6500享有$500贈券套裝（每日70個名額）

用恒生信用卡享有最高$1090折扣

即5月1日起至6月30日憑恒生信用卡於MOKO購買新地商場禮品卡，可享有即時折扣及「MOKO餐飲或時尚服飾贈券」回贈，最高可享有$1090折扣及購物禮遇。

食飯獲50%回贈戲飛

於中午12時後於MOKO商場的餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿$100，即可享有高達50%回贈，以換領「HK$50 B+ cinema MOKO電影電子贈券」，另外憑即日$100戲飛票尾更可獲額外1小時免費泊車。

4.崇光SOGO感謝祭——國際大牌優惠

又到了崇光SOGO感謝祭，崇光銅鑼灣店及 SOGO eStore多個品牌都會大派優惠折扣。除了美妝護膚產品之外，亦有多個時尚服飾、家電及廚具等優惠。

崇光感謝祭 Part 1日期：4月26日至5月12日

崇光感謝祭 Part 2日期：5月13日至26日

5.利園——多達$1300回贈

由即日起至5月12日只要於消費滿指定金額，即可獲贈利園區電子優惠券，以及不同禮品，優惠回贈高達$1300，及獲贈香檳+手信福袋。