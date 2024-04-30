五一黃金週｜香港商場優惠 1折商品/免費睇戲/現金券/米芝蓮美食｜快到五一黃金週，香港有不少商場都在此期間推出優惠，吸引人留港消費，今次小編為大家整理了4個商場的優惠，當中更可以一手機app參加免費抽獎，讓大家在計劃假期活動時多個選擇。



快到五一黃金週，香港有不少商場都在此期間推出優惠，吸引人留港消費，今次小編為大家整理了4個商場的優惠，當中更可以一手機app參加免費抽獎，讓大家在計劃假期活動時多個選擇。

德福廣場—MTR Mobile App參加免費抽獎

即日起至5月19日為「德福購物節」，廣場內近70個商戶將提供獨家優惠及折扣，種類包括時裝、美容、鐘錶首飾、家電、健康食品、電子產品、部份商品更低至1折發售。

MTR Mobile 登記用戶於活動期間的指定時間內，透過最新版本的MTR Mobile 進入「每日有『德』賞」活動頁面，即可參加免費必中獎遊戲。只要於虛擬實景中成功「捕捉」幸運購物袋，即可贏取德福廣場電子優惠券或其他商戶優惠，獎品總值高達HK$165萬。

「每日有『德』賞」活動頁面🔽

即睇精選折扣商品🔽

除此之外德福廣場由即日起推出「After 6 · 夜泊賞」泊車禮遇，於推廣期內晚上6時至零晨12時於指定停車場泊車，並以電子消費滿HK$200或出示兩張即日德福廣場MCL戲院電影戲票，即可享泊車優惠多達4小時。

屯門市廣場/奧海城/荃新天地——電影包場活動

適逢五一黃金週，屯門市廣場、奧海城及荃新天地將於5月1日至5日舉行「5.1狂歡節」，一連5日派出5,100份精彩禮品，每日禮品都各有不同，包括身份證號碼免費看電影、送現金券等等。顧客只要有效旅遊證件號碼或香港身份證號碼包含「1」、「2」、「3」、「4」或「5」其中一個數字，同時於屯門市廣場、奧海城或荃新天地以電子貨幣作任何即日消費，即可在到商場禮賓處依照不同日子換領不同禮遇，領取禮品時需登記成為 S+ REWARDS會員。每人每日只限換領一次，先到先得，送完即止。

優惠詳情：

5月1日：可參與《九龍城寨之圍城》電影包場活動，出席電影活動時將獲贈$100現金券

5月2日：可享米芝蓮餐廳或特色美食一份

5月3日：50元購物S現金券一張；

5月4日：50元美食S現金券一張；

5月5日：NAMCO/美國冒險樂園50元遊戲代幣。

另外3個商場合共推出過80個餐飲及購物優惠。顧客憑即日電子消費付款存根滿$510或以上，即可換領$100現金券，即相等約$20現金回贈。