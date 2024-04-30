WeChatPay HK 優惠｜京東1折包郵到港/美團¥88禮包/Cotsco¥100代金券｜不少人都會趁假期消費購物，近日WeChat Pay HK有多個熱門商鋪的優惠，包括京東1折包郵到港、美團88現金券禮包及Cotsco¥100代金券，即睇詳情及領取方法啦！



不少人都會趁假期消費購物，近日WeChat Pay HK有多個熱門商鋪的優惠，包括京東1折包郵到港、美團88現金券禮包及Cotsco¥100代金券，即睇詳情及領取方法啦！

1.京東1折包郵到港

京東為國內流行的網購平台，提供各種商品和服務，包括電子產品、家庭用品、服裝等。近日在WeChat Pay HK出現京東限時優惠，新用戶可領取1折優惠券(最高50元)，以及100元額度的包郵券，用於特定的京東自營商品，注意運費券不適用於集運。

WeChat Pay HK app 京東優惠券領取步驟🔽

2.美團優惠券

由即日起至12月31日，可以在WeChat Pay HK上領取美團總值¥88優惠券，只要在美團團購套餐消費滿相應金額，即可分別享有¥2、¥5、¥8、¥12、¥15、¥20及¥26優惠。適用商戶類型包括餐廳、足療按摩、美容美髮、KTV、親子樂園、電玩遊戲、健身等等。每人每天可領取一次，最多可領取30次。

WeChat Pay HK app 美團優惠券領取步驟🔽

3.Costco代金券

由即日起至2024年6月30日，所有WeChat Pay HK用戶都可以享有獨家Costco 100元人民幣門市代金券，只要在店內消費滿500元就即可使用，其中的人民幣金額更會自動轉為港元去結算，不用收取手續費。

WeChat Pay HK app Costco代金券領取步驟🔽