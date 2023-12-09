想在Instagram突圍而出？增加氛圍感和意境的限動濾鏡特效不可少

限時動態是 Instagram 用戶愛用功能之一，許多人常常在拍攝限時動態之前會套用濾鏡，增加氛圍感和意境，不過你是不是也曾碰過收藏的濾鏡怎麼用都不對味？或者不符合當下情境？



這時不妨透過「搜尋」特定主題的濾鏡來增加選項，創造出更合適的限動風格。

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步驟 1. 第一步，進入到個人 IG 限時動態頁面，並向右滑到最後一個濾鏡選項按鈕。

步驟 2. 接著便會進入「特效頁面」，若有想要添加特定的濾鏡風格，此處可點擊「放大鏡」圖示搜尋。

步驟 3. 在搜尋欄位輸入想要查找的濾鏡主題或風格。

步驟 4. 再來，下方就會出現各式各樣相符的濾鏡特效。

步驟 5. 找到想套用的 IG 特效後，即可在上方的小預覽視窗中查看套用後的效果。

步驟 6. 確定後，點一下上方的預覽視窗就能套用，如果很喜歡該特效，也能點選「收藏」儲存。

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