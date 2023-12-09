想在Instagram突圍而出？增加氛圍感和意境的限動濾鏡特效不可少
撰文：T客邦
出版：更新：
限時動態是 Instagram 用戶愛用功能之一，許多人常常在拍攝限時動態之前會套用濾鏡，增加氛圍感和意境，不過你是不是也曾碰過收藏的濾鏡怎麼用都不對味？或者不符合當下情境？
這時不妨透過「搜尋」特定主題的濾鏡來增加選項，創造出更合適的限動風格。
+9
步驟 1. 第一步，進入到個人 IG 限時動態頁面，並向右滑到最後一個濾鏡選項按鈕。
步驟 2. 接著便會進入「特效頁面」，若有想要添加特定的濾鏡風格，此處可點擊「放大鏡」圖示搜尋。
步驟 3. 在搜尋欄位輸入想要查找的濾鏡主題或風格。
步驟 4. 再來，下方就會出現各式各樣相符的濾鏡特效。
步驟 5. 找到想套用的 IG 特效後，即可在上方的小預覽視窗中查看套用後的效果。
步驟 6. 確定後，點一下上方的預覽視窗就能套用，如果很喜歡該特效，也能點選「收藏」儲存。
延伸閱讀：如何用iPhone批量一次為多張照片直接退地？步驟輕鬆簡單全自動化
+8
Google Map可查詢自己的足跡？過往旅遊記憶瞬間再現 更有時間軸遇到AVIF格式圖片檔案以怎處理？網上幾個步驟秒轉換成JPG或PNGiPhone超實用隱藏功能 用備忘錄就可將物件掃描並保存成PDF或JPGYouTube超實用功能曝光 3秒就能辨識播放中音樂 網民讚：勁方便在網上下載的QR Code 如何在iPhone上使用到？6個步驟解決iPhone計算機隱藏5功能曝光 刪除1位數、快速複製貼上一次看清楚微信這些隱藏技巧爸媽肯定愛用 為長者和小朋友設計 還不快來學
【本文獲「T客邦」授權轉載。】