如何使用Instagram限動剪裁貼圖功能？6個步驟為Reels短片加樂趣

為了豐富 IG 限動的應用，近期 Instagram 官方在最新一次的更新中，新增了限時動態「自製貼圖」的功能，讓使用者透過限動的「剪裁」貼紙就能將自有的圖片去背或裁切所要的範圍變成貼圖使用，而且自製的貼圖除了能用在 IG 限時動態上，也能放入 Reels 短片中，實用性頗高。



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步驟 1：第一步先在限時動態中選擇一張照片或影片，接著點選上方的「笑臉」圖示。

步驟 2：再來，點選「剪裁」貼紙。

步驟 3：並在「圖庫」中選擇一張要製作成貼圖的照片。

步驟 4：加入照片後，系統會自動去背，若去背的主體不對，也可「手動選擇」自己去背。

步驟 5：點擊要保留的範圍，假設圈選有誤，也可點「回到上一步」，完成後點選「使用貼圖」。

步驟 6：建立貼圖後，就會儲存到你的 IG 貼圖庫裡，在限時動態點選「笑臉」圖示，就能看到與使用。

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