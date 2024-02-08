Instagram限動圖層功能有何用？快速控制物件還能鎖定位置極方便

以往在編輯限時動態的時候，通常只要圖片或物件一多，都會讓「選取」、「拖移」等動作變得很不方便，難以精準控制導致容易誤觸到其他東西，全部得重頭來過，這對於許多 IG 限動重度使用者十分困擾。



不過近期 Instagram 釋出了全新的「IG 圖層」功能，用戶可以快速控制物件的排佈，甚至還能鎖定物件位置，避免不小心動到造成跑位，整體來說在疊加和編排操作上更方便了！

+ 8

步驟 1：第一步先在首頁中點擊左上角個人大頭貼的「+」圖示進入編輯頁面。

步驟 2：這裡以「多張圖片 + 影片」示範，在編輯畫面前選擇影片或照片，並點擊「笑臉」圖示。

步驟 3：再來找到「圖庫」圖示，依序加入所要的圖片或影片素材。

步驟 4：這時如果想要編排圖片位置，只要按住某一張圖不放，就會跑出圖層設定選項。

步驟 5：接著往上或往下拖移就可以快速調整該物件的圖層疊加位置，同時左側會有圖層排序方便觀看。

步驟 6：按住物件時，把手指移向鎖頭便能鎖定物件，當物件被鎖定時無法調整大小與位置。

延伸閱讀：IG Notes功能如何使用？怎麼按愛心？原來還可上傳動圖跟音樂

+ 7

【本文獲「T客邦」授權轉載。】