家電｜掃地機VS洗地機　優缺點、合適人群一文看清　附推薦產品

對於現代社會而言，隨著科技的發展，掃帚拖把基本上已經退出家庭地面清潔的歷史舞台了，取而代之的就是掃地機、洗地機等等新時代懶人神器，但到底買掃地機器人還是洗 地機，成為不少人糾結的問題，今天，筆者就為大家分析下，掃地機和洗地機到底怎麼買才合適。



▼▼▼洗地機vs掃地機，你會點揀？▼▼▼

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洗地機

洗地機由清水箱、污水箱、滾刷、吸頭、電池等部分組成。 清水箱裡裝有清水或清潔劑；污水箱裡收集吸走的污水和灰塵；滾刷在地面上旋轉，打濕並刷去污漬。 吸頭在滾刷後面，透過吸力將污水和灰塵吸入污水箱；電池為洗地機提供動力，一般可以支援半小時到一個小時的工作時間。

優點：適應多種環境，家裡雜物多、面積小用起來也很順手，而且可以乾濕混合垃圾可以一起清理，速度快，效率高，後續處理簡單，即開即用。



缺點：清洗全程需要人工介入。



適合人群：

1.地板材質需要深度清潔的使用者：某些地板材質需要定期進行濕拖洗淨，洗地機可以提供更徹底的清潔效果，如磁磚、石材等。

2.需要經常進行濕拖洗淨的使用者：有些使用者對於地板的衛生要求較高，需要經常進行濕拖洗淨，洗地機則可以提供快速且有效率的清潔體驗。

掃地機器人

掃地機器人透過搭載自動化技術的可移動裝置，與集塵盒的吸塵器裝置，配合機身設定控制路徑，在室內反覆行走，完成沿邊清掃、集中清掃、隨機清掃、直線清掃等擬人化路徑 居家清潔效果，簡單來說就是以方便智慧的操控做到掃地、吸塵和拖地。

優點：適合家裡面積比較大的大戶型，如別墅、大平層等，不需要人工處理，省時省力。 如果你對於日常衛生清潔比較排斥，也沒有時間照顧家庭衛生清潔，建議購買。



缺點：家裡雜物多的時候，會影響清潔效率，價格也比洗地機貴。



適合人群：

1.忙碌的專業人士：對於工作繁忙的人來說，掃地機器人可以在他們離開家時自動進行清掃，節省時間和精力。

2.老年人或身體不便的人：對於行動不便的人來說，掃地機器人可以減輕家務負擔，提供便利。

3.小戶型住戶：對於住房面積較小的家庭，掃地機器人能夠有效地清掃地面，保持整潔。

4.家中有寵物或更多的家庭成員：寵物會掉落毛髮，而大家庭會產生更多的灰塵和碎屑，掃地機器人可以幫助解決這些問題。

產品推薦

掃地機

如果在預算充足的情況下，買一款高性價比高智能的掃地機器人無疑是最優選擇，像是科沃斯T10、石頭G10、追覓食W10pro不僅掃拖效果優秀，還能做到自動集塵 自動洗拖布，能大幅解放雙手。

如果自身能力有限，做好功能性加減法，選擇最適合自己的產品，像是科沃斯N8、米家3C這種入門級的千元掃地機器人也是能滿足我們日常生活使用。

洗地機

預算不夠的也是買小米，預算高點的，添可和追覓都是不錯的選擇。 像是添可2.0Pro Led搭載了添可家標誌性的紅藍環智能識污系統，面對複雜的地面環境，也能快速識別污漬，並且智能調節出最適合的吸力和噴水量，還 能在洗地的過程中也能即時活水清洗滾刷，深度清潔更有效率。

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