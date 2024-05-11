買掃地機器人還是吸塵機好？首要考慮適用人群　有養寵物這款較好

不少人糾結到底是買掃地機器人還是吸塵器。雖然兩款產品的功能有些類似重合，但實際上二者的使用場景還有不小的區別。



那麼究竟這兩種產品有什麼區別？分別適合什麼人群使用呢？

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▼什麼樣的人適合先買掃地機器人？

·家中面積較大

打掃一個一百多平方米的房子，想想就頭疼。如果你不想讓身心備受煎熬，我推薦你們首先考慮購買掃地機器人讓自己省省力。掃地機器人可以在地面自由穿梭並完成打掃工作，你可以把它想象成一個可以自主移動、工作的吸塵器。掃地機器人尤其適合家裏大且東西擺放規整的家庭，沒有太多的障礙，它的清潔效率也就越高。

·上班族

對於忙碌的上班族，每天工作焦頭爛額，回家後還得做飯、打掃、陪孩子，根本沒有個人時間。如果你每天很忙、很累，閒暇時間想做點自己喜歡的事，而不是被家務纏身，那麼掃地機器人就是你的救星。你去上班，用手機就可以遠程操控掃地機器人工作，等你回到家後，家就是乾乾淨淨的，非常省心。

·老年人

年紀大了本來身體就不好，但老人們大都要面子，尤其是在乾淨這件事上。辛苦了一輩子，晚年就該享受才對。如果你給他們買了掃地機器人，剛開始他們肯定會抗拒，但用幾次之後，他們一定會背地裏到處炫耀的。

▼什麼樣的人適合先買吸塵器？

·家小、家亂

如果你家比較小，還堆滿了各種東西，掃地機器人所要面對的阻礙較多，無法施展拳腳，建議大家使用吸塵器。吸塵器刷頭靈活，可以人為控制只清潔有垃圾的地方，即便是有障礙物，人為避障要省事得多。

·家有寵物

對於家裏養貓貓狗狗這些掉毛寵物的朋友，毛髮清潔總是讓人頭疼，因為這毛髮會掉的到處都是。因此，只能清潔地面的掃地機器人就不夠用了，而吸塵器可以通過搭配不同吸頭達到全屋清潔的效果。

·大面積鋪地毯

中國家庭全屋鋪地毯的不常見，不過你家是大面積鋪了地毯，建議優先考慮使用吸塵器。因為吸塵器吸力更大，更適合做深度清潔。

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