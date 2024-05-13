Huawei Watch Fit 3上手試｜更抵玩全能運動錶｜吉隆坡發布會直擊

Huawei Watch Fit 3、FreeBuds 6i、WATCH GT 4新色上手試｜HUAWEI早前於馬來西亞坷隆坡舉辦的亞太區新品發佈會，記者直擊現場以及試玩包括HUAWEI WATCH FIT 3在內的多款新產品，立刻與大家分享現場的第一手試玩體驗。



現場亦有不少記者對性價比極高的Huawei Watch Fit 3感興趣

首先映入眼簾的是全新的HUAWEI WATCH FIT 3。有別於以往Watch GT系列的圓形錶盤設計，這款智慧方錶給人耳目一新之感。方形錶身更顯輕巧，配合電子錶冠操作十分直觀易用。最讓人驚喜的是，這樣一款高顏值、高性能的運動錶，售價竟然千元有找！絕對是性價比之王。

Huawei Watch Fit 3

錶帶方面，用家可隨心換購不同材質與色彩。不過我個人覺得，除了個性十足的皮帶，其他如尼龍、矽膠錶帶的設計，似乎有點其他品牌的影子。當然，這並不影響WATCH FIT 3出眾的性價比、外觀與實用性。

有多款錶帶以供選購

1.82吋特大AMOLED懸浮全面屏，呈現廣闊立體的視覺效果。9.9mm的纖薄錶身，僅重26克，是系列中最輕盈的一款。WATCH FIT 3 還支援全面的健康管理功能。例如卡路里追蹤，讓你全天掌握飲食攝入和運動消耗;當未完成日常運動目標時，還會依據天氣、個人習慣智慧推薦鍛煉計畫，宛如大家的AI私人教練。

HUAWEI WATCH FIT 3售價為$999、皮革錶帶版本售價則為$1299。

功能非常全面的Watch Fit 3 售價千元有找

除了備受矚目的WATCH FIT 3，此次發佈會還帶來多款升級的華為新品。包括Huawei FreeBuds 6i無線耳機強化了降噪性能；而MateBook 14筆電更是首發專業級2.8K OLED超透屏。至於大熱的 WATCH GT 4 41mm和推出了春意盎然的全新草木綠配色、潮人心頭好FreeClip亦推出了米色版本配色，相信可引領今季新時尚。

WATCH GT 4 41mm全新草木綠配色

HUAWEI FreeBuds 6i 升級版