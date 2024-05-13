Huawei MateBook X Pro終極輕薄、新MatePad上手試．吉隆坡直擊｜早前記者前往吉隆坡參與了Huawei華為一系列全場景智能產品亞太區發佈會。發佈會涵蓋了穿戴、電腦、平板、智慧手錶、無線耳機及創作應用等多個領域的新品。先為大家直擊配場兩大注見新作「Huawei MateBook X Pro」以及「MatePad 11.5 S」的第一手試用體驗。



HUAWEI於馬來西亞吉隆坡，公布一系統全新智能gadget，包括全新MateBook及MatePad。（林勇 攝）

HUAWEI MateBook X Pro 高性能超輕薄

首先是 HUAWEI MateBook X Pro 筆記型電腦。發佈會現場提供了多台供試玩，拿在手上給人的第一感受就是非常輕薄。雖然機身並非金屬材質，但仍能感受到它的高級質感。980克的超輕機身讓你幾乎感覺不到重量，加上14吋的大尺寸觸控屏，以及全新設計的具回饋力和快速反應的觸控板，操作起來非常順手，絕對能提升工作效率。

HUAWEI MateBook X Pro機身非常輕薄（林勇 攝）

MateBook X Pro 在設計上實現了全方位創新。從底層的華為雲隼架構、鯊魚鰭散熱系統，到 Super Turbo 智能化資源調度技術，都能有效提升性能表現。內建的 AI 鏡頭和 AI 聲音功能，可以提供優質的線上會議體驗。還有跨設備的 AI 搜索，能夠精準定位文檔中的關鍵內容。MateBook X Pro 無疑是將創新科技與時尚設計完美結合的旗艦之作。

機身極為纖薄 （林勇 攝）

另外，官方更指MateBook X Pro的機身比某果的Air更為輕巧，而性能亦直逼某果Pro電腦（當然以最高規格計算）。MateBook X Pro i7版售價為8999馬幣、 Intel Core Ultra 9版本賣10999馬幣。而香港暫時得知，將會有 Intel Core Ultra 9版本，售價為$14998。

HUAWEI MatePad 11.5 S 紙面屏幕

接下來是 HUAWEI MatePad 11.5 S 平板電腦。這款主打創作和生產力的平板，採用了11.5吋3:2屏幕，支援144Hz高刷新率和2.8K高解析度。雖然邊框比之前的13吋版略粗，但並不礙眼。最厲害的是首發的新一代HUAWEI PaperMatte屏幕技術，它將表面反射率降低到2%以下，並濾除99%的干擾光。就算在強光環境下使用，也不會感到眩目。

PaperMatte非常有紙張質感的磨砂面（林勇 攝）

MatePad 11.5 S 的另一大亮點是模擬紙筆書寫的體驗。PaperMatte屏幕透過納米蝕刻，模擬出接近真實紙張的觸感。搭配第三代HUAWEI M-Pencil觸控筆使用，能夠提供類似紙上書寫、繪畫的阻力感。相比傳統平板，書寫體驗提升了47%。無論是無紙化辦公還是電子教育，MatePad 11.5 S都能帶來更方便愜意的使用體驗。不過暫時MatePad 11.5 S仍未有正式推出時間及售價。

+ 2

值得一提的還有華為首款自主研發的數碼繪圖應用GoPaint。當地插畫師「郭小幻Mist」更在展中即席用MatePad和GoPaint作畫。她表示，新的App在筆觸和功能上都非常完善，對她的繪畫創作有很大幫助。GoPaint提供了100多種逼真的虛擬畫筆和紋理，搭配平板的高性能，讓創作者宛如在真實畫布上揮灑，充份發揮創意。