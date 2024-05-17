Honda e:N1減價｜Honda首款純電動車 e:N1 現在降價！這款集實用、舒適、動感於一身的電動 SUV，現在「一換一」計劃下只要港幣 $279,880 就能把它開回家啦!



Honda e:N1 可是集結了品牌多年造車工藝的精華之作。它採用了先進的 e:N Architecture F 電動車平台，藉由高剛性車身結構和輕量化設計，打造出靈活精準的操控體驗。

而且，它的電池68.8 kWh 的容量足足能跑出 412 公里的超長續航里程！而且e:N1 的電池置於車身底部中央，搭配水冷系統，不僅能降低重心提升穩定性，還能確保電池不會過早老化，保證車主長久使用都依然動力十足。Honda 的工程師們也沒忘了駕駛樂趣，透過精密調校，e:N1 無論是靈敏的加速反應，還是流暢的轉向回饋，都充滿了Honda 引以為傲的駕控DNA。

除了性能出眾，e:N1 的實用性也超乎大家想像。車內空間感十足，後廂更有多達 1,176 升的超大容積，無論是全家出遊還是戶外活動，裝載各種物品都綽綽有餘。e:N1 兼具性能、品質、實用性和高性價比的夢幻座駕。以貼迎一換一免稅的新價「$279,880 」上市，有興趣的車迷們值得親身感受這款純電動車的獨特魅力吧。

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