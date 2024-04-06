AION Y Plus新車試駕｜近年很多中國電動車品牌如比亞迪、MAXUS、MG等紛紛進軍香港市場，主打高性價比。今天要試駕的是首次來港的廣氣埃安品牌SUV - AION Y Plus。雖然22萬有找的售價在電動車中算平易近人，但這輛家庭取向的電動SUV究竟表現如何?



AION品牌由2017年成立的廣氣新能源公司於2018年底創立，專注生產新能源車。短短幾年已在中國推出多款暢銷的電動車，其中以AION S和AION Y最受歡迎。今年初AION正式進軍香港，首款引入的是去年在國內大熱的AION Y Plus。

AION Y Plus新車試駕

外型方面，車頭採用一對天使之翼造型的LED大燈，車尾則有貫穿式尾燈，設計搶眼。整體車身流線型，有MPV車型的影子。車身尺寸長4.53米、闊1.87米、高1.65米，軸距2.75米。內籠空間感十分寬敞，比很多同級甚至更昂貴的電動SUV還要大。

+ 1

動力配置上，搭載最大功率150kW的電動馬達，可輸出201匹馬力和255牛頓米扭力。61.5度電池組續航力達490公里(NEDC)，實際估計大約有400公里。最高支援120kW直流快充，30分鐘可充至80%電量。

AION Y Plus車廂內籠及尾廂都相當闊落

配置方面都不錯，有14.6吋大尺寸中控屏幕，支援Apple CarPlay，10.25吋全液晶儀表板，6揚聲器音響等。座椅採用仿皮材質，僅駕駛座有電動調節。值得一提是前後排座椅可完全平躺，車主可以另購專用充氣床墊，然後再將前座及後座全趟平之後，可以當作一張雙人大床，外出旅行車中泊、露營都非常好玩。安全配備包括ABS、ESP、胎壓監察、倒車雷達、360環景等一應俱全，甚至還附送後備胎，十分難得。

鋪上專用充氣床墊，可放在車內當作雙人床。

試駕感受方面，Sport模式下加速推背感明顯，力量充沛，足夠日常家庭使用。懸掛偏軟，行車穩定舒適為主。內飾用料一般但做工不俗，32色氣氛燈豐富車內氛圍。仿皮方向盤手感不錯。座椅較厚實，包裹性可以再加強。後排腿部空間充裕，也有獨立出風口和USB充電口。尾箱容量可放3個28吋行李箱，然而缺乏電動尾門，底板也非全平設計，裝卸不太方便。

+ 3

總括而言，AION Y Plus以22萬有找的價錢和充足的配置，就算以最新2024年一換一的稅制下，仍然可以完全免稅，性價比相當出眾。加上車廂空間感大、續航力佳，是一輛不錯的家庭電動SUV選擇。如果有興趣，不妨親身去試駕體驗一番。



https://youtu.be/l6z1AdTnD8A