MIFA 7右軚版到港｜去年推出MIFA 9的豪華商務電動車後，之後公布更合適香港路面、家庭用的7人MPV電動車。不過去年只得國內左軚版本，等了數個月後終於正式為香港市場帶來右軚版本，相信會深受家庭用家歡迎。



輕巧車身 方便香港狹窄路面

MIFA 7採用簡約流線型設計，高科技感十足。車身高度不足1.8米，配合18吋合金輪圈，行駛於本港狹窄街道更見靈活。車廂空間廣闊，可輕鬆容納7位成人，後排中間可加裝ISOFIX固定裝置，方便安裝兒童座椅。

車廠邀請了張繼聰、謝安琪及女兒張靖一起舉行MIFA 7揭幕儀式。

新車動力表現平穩，由90kWh三元鋰電池（最大續航距離480km）以及前置馬達驅動，輸出馬力達244ps、350Nm最大扭力，而且更具備輕巧性能之餘亦提升耐用度。充電方面，只需40分鐘即可充電至八成電量，非常快捷。廠方表示電池最長可用8年/20萬公里，保養期長，可為用家提供持久驅動支持。

作為7座家庭車，MIFA 7具備全面的主被動安全系統，包括11個氣囊、自動緊急煞車、車道偏移預警等，令駕駛及乘客安心受保護。車上配備12.3吋電子儀表板，連接手機介面使用；同時設有360 cam，可全方位監察周遭情況，停車更加方便。

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車身結合時尚外形、強勁動力，以及人性化配置，相信能滿足香港家庭對7座純電動車的需求。新車將於3月15至17日於海港城海運大廈展覽大堂公開展出，車迷可以即場親身體驗。

MIFA 7 4月1日後「一換一」意向價：$429,000

