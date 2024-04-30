Tesla推出全新Model 3 Performance，新車不僅為極致速度表現而生，內外更全面升級，讓車迷享受前所未有的速度感。另外，Tesla同時公布全線車型減價，最平車型只需約25.4萬便可以入手，更具吸引力。



記者率先試駕這款Model 3 Performance性能怪獸，感受它的魅力。駕駛時一般運動模式下，Model 3 Performance的加速力已經十分充沛，輕踩油門，車身便如離弦之箭般射出，在紅綠燈起步時搶佔先機易如反掌。值得一提的是，全新的電子避震系統讓行車更加舒適，即使在顛簸路面亦穩如泰山。

Tesla Model 3 Performance港版抵港

而當記者開啟Insane模式時，Model 3 Performance如猛獸般釋放出狂暴的力量。0-100km/h加速僅需2.1秒，那種彷彿被推背感記者牢牢壓在座椅上，腎上腺素瞬間飆升！同時，避震系統自動切換至運動化設定，入彎時車身幾乎毫無側傾。Tesla還允許駕駛者自行調教操控設定，例如入彎反應、電力回收力度等，賦予更大的自主權。

外觀方面，Model 3 Performance採用了更有跑味的套件，包括碳纖維尾翼、Performance專屬標誌等，散發出濃濃的賽車氣息。車內的Sport座椅兼具包覆性與舒適性，長途駕駛亦不易疲勞。性能配置上，Model 3 Performance搭載了強大的摩打，0-100km/h加速只需3.1秒，極速更達261km/h，無愧"Performance"之名。透過「一換一」計劃，起步價僅為$396,880，性價比相當突出。

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除了Model 3 Performance，Tesla同時公布香港全系列車型價格下調 $16,000，經「一換一」計劃後，最高降幅達$34,400，調整幅度高達9.4%。這一舉措將讓更多消費者負擔得起Tesla電動車，加速電動車的普及進程。

官方指充電便利性一直是重中之重。香港目前已設有77個超級充電站（共394個充電樁）和139個目的地充電站（共1,080個充電樁），基本實現了城市全覆蓋。超級充電的費用低至每度電$1.85，大約相當於每公里$0.3，遠低於油車出行成本。Tesla應用程式能夠輕鬆找到並導航至充電樁，並自動付費，"Plug-In, Charge and Go"淋漓盡致地體現了Tesla充電的無縫對接。車輛在導航前往充電站時，還會自動預熱電池，優化充電速度，令效率飆升。