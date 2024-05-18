Suica 旅客專用iOS App 將面世｜去日本旅遊，沒理由未用過Suica卡坐火車，近日JR East宣佈於2025年春天推出為海外旅客而設的全新「 Welcome Suica Mobile」iOS限定手機 App，可在外國預先下載、利用Apply Pay增值，去到日本即刻用得！



iPhone Wallet 早已內建Suica、為何還要搞app？

係呀，係呀，唔需要咁心急講咩「OLD NEWS」，記者都知iPhone 的Apple Wallet 早就內建了 Suica card。那 JR East 為何要多止一舉呢？原來JR經調查發現，知道手機內本來就能開通Suica 卡的外國遊客沒預期那麼多！近年由卡晶片供應問題，JR 東日本停止發行實體Suica卡，遊客版的發售點長期排長龍，他們決定重新製作／宣傳一個為外國旅客而設，可預先在外國app store下載、預先入錢的Welcome Suica app，來到日本用增值機界cash都可以增值，真的會令人更感安心。

（由於Android 手機的NFC仍未支援 Suica 標準（FeliCa）規範，Welcome Suica Mobile 手機 App 現時只計劃推出 iOS 版本。）

由於Android 手機的NFC仍未支援 Suica 標準（FeliCa）規範，Welcome Suica Mobile 手機 App 現時只計劃推出 iOS 版本。

由於Android 手機的NFC仍未支援 Suica 標準（FeliCa）規範，Welcome Suica Mobile 手機 App 現時只計劃推出 iOS 版本。

幾日自由行Wallet 水果卡更方便

那用開iPhone Wallet 版 Suica 的人，又是否需要改用「 Welcome Suica Mobile」手機 App呢？如果你只是去東京玩幾日，又已開通iPhone 內的wallet Suica卡，其實並不需要轉。首先，wallet Suica卡增值後的錢可以keep 10年，反而Welcome Suica有效期只得 128天，並且不提供退款政策，如果半年沒去日本，儲值剩額就會不翼而飛了。

（相應文章：Apple Pay新增Suica西瓜卡日本八達通教學｜拍iphone出入閘超方便）

幾日自由行Wallet 水果卡更方便

2026 Welcome Suica Mobile 可app內訂車飛

無論是Wallet版或者app版，都可直接拍手機乘坐 JR 東日本的新幹線自由席。而在2026年起，Welcome Suica app 將連結到另一個「JR-EAST Train Reservation」app，註冊帳戶後直接在app內買特急車飛；預約訂車飛也不必去JR 東日本旅遊服務中心、JR 訂票處或車站售票機排隊，所以去長途旅行，或者用「 Welcome Suica Mobile」更方便。（相信此app就未能代替最頂級的JR全國pass了，因為JR分了不同地區各自收費，不過這些都是到時再算吧。）