Suica 旅客專用iOS App 將面世｜直接Apply Pay增值、線上訂車飛
Suica 旅客專用iOS App 將面世｜去日本旅遊，沒理由未用過Suica卡坐火車，近日JR East宣佈於2025年春天推出為海外旅客而設的全新「 Welcome Suica Mobile」iOS限定手機 App，可在外國預先下載、利用Apply Pay增值，去到日本即刻用得！
iPhone Wallet 早已內建Suica、為何還要搞app？
係呀，係呀，唔需要咁心急講咩「OLD NEWS」，記者都知iPhone 的Apple Wallet 早就內建了 Suica card。那 JR East 為何要多止一舉呢？原來JR經調查發現，知道手機內本來就能開通Suica 卡的外國遊客沒預期那麼多！近年由卡晶片供應問題，JR 東日本停止發行實體Suica卡，遊客版的發售點長期排長龍，他們決定重新製作／宣傳一個為外國旅客而設，可預先在外國app store下載、預先入錢的Welcome Suica app，來到日本用增值機界cash都可以增值，真的會令人更感安心。
（由於Android 手機的NFC仍未支援 Suica 標準（FeliCa）規範，Welcome Suica Mobile 手機 App 現時只計劃推出 iOS 版本。）
幾日自由行Wallet 水果卡更方便
那用開iPhone Wallet 版 Suica 的人，又是否需要改用「 Welcome Suica Mobile」手機 App呢？如果你只是去東京玩幾日，又已開通iPhone 內的wallet Suica卡，其實並不需要轉。首先，wallet Suica卡增值後的錢可以keep 10年，反而Welcome Suica有效期只得 128天，並且不提供退款政策，如果半年沒去日本，儲值剩額就會不翼而飛了。
（相應文章：Apple Pay新增Suica西瓜卡日本八達通教學｜拍iphone出入閘超方便）
2026 Welcome Suica Mobile 可app內訂車飛
無論是Wallet版或者app版，都可直接拍手機乘坐 JR 東日本的新幹線自由席。而在2026年起，Welcome Suica app 將連結到另一個「JR-EAST Train Reservation」app，註冊帳戶後直接在app內買特急車飛；預約訂車飛也不必去JR 東日本旅遊服務中心、JR 訂票處或車站售票機排隊，所以去長途旅行，或者用「 Welcome Suica Mobile」更方便。（相信此app就未能代替最頂級的JR全國pass了，因為JR分了不同地區各自收費，不過這些都是到時再算吧。）