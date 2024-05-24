HONOR X7b 5G實測＋售價｜HONOR 近日正式推出X系列的最新作 - HONOR X7b 5G，以超高性價比的定位，為用家帶來了一款功能全面、品質出眾的 5G 手機。新機在屏幕顯示、影像系統、續航能力等方面都有著亮眼的表現。



HONOR X7b 5G 擁有 6.8 吋的 HONOR FullView 大屏幕，91.3% 的超高屏占比和2412 x 1080解像度，讓視覺體驗更加沉浸。同時它還支持 1670 萬色顯示，畫面色彩豐富細膩，呈現出的畫質清晰動人。還通過了德國萊茵 TÜV 藍光認證，搭載了晝夜節律顯示、動態調光等多重護眼功能。記者實試利用Netflix睇電影，影像十分不錯，加內置雙揚聲器設計，以及加上音量更是提升了 200%，相當響亮。

作為一款高性價比的平價手機，HONOR X7b 5G 在相機拍攝上同樣值得稱讚。它搭載了一個 1.08 億像素的高清主鏡頭，配合 200 萬像素微距和 200 萬像素景深鏡頭，構成了實用全面的三攝組合，無論是日常snap shot，還是近距離捕捉細節，都能簡易捕捉得到。前置 800 萬像素自拍鏡頭，可滿足了一眾用家的自拍需求。

HONOR X7b 5G實試拍攝

電池續航方面 HONOR X7b 5G 無疑是同級別中的表現非常出色的一款。6000mAh 的超大容量電池，配合 35W 超級快充，官方指能夠提供長達 20 小時串流影片瀏覽時間，或 18 小時的連續視頻播放時間。記者就實試兩日，一般使用下足夠一日半使用，如果再節省使用時間，相信可以用足2日都沒有問題。

對應快充之外，仍保留3.5mm耳筒輸出。

新機提供了 8GB+256GB 的超大內存組合，可以輕鬆存儲數萬張照片和上千部高清視頻。同時，配合獨有的 RAM Turbo 動態內存擴展技術，還能額外獲得 8GB 的虛擬運行內存，進一步提升了多任務處理的流暢度。加上性能不俗的天璣 6020處理器，在使用不同app工作或打機時，影像效果尚算合格以上。利用Antutu跑分時，成功取得近40萬的分數、利用Geekbench 6 CPU跑分時，單核成績達750分、多核成績為2000分，整體上與一般中階處理器相若。

記者覺得其機身設計、配色及手感十分出色，而且更延續了經典的雙環三攝造型，簡約時尚，又夠搶眼。同時它還提供了青及星鑽銀兩種潮流配色，迎合了不同審美需求。新機售價為$1,699，二千元蚊有找的身價，相當抵用，性價比極高！

