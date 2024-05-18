台北sim卡實測2024，2款網購旅遊卡vs落地直購預付卡，邊款更好用？｜去台灣旅行，不少人都會選擇落地出電話卡上網，不過其實香港網上購買隨時比出深水埗購卡更安全方便，亦都比落地買卡更為便宜。今次記者就實地實試2款可以在網上購入的台灣上網卡，與當地出的電話卡以作比併，看看邊一張更加實用抵用。



前往台灣上網，主要2種方法，一是香港購買上網卡或機場落地後直接購買預付卡，今次記者就在網上購入2張熱門的台灣上網卡，以及落地購入一張「中華電訊」的4G電話卡。究竟各有用處，還是哪一張最好用？

不少港人十分喜歡前往台北旅行

Lucky2 台灣5日5GB（$40）

這要標榜5G網絡，利用台灣大哥大或中華電訊的網絡，5GB流量後不高於512kbps。記者對此卡的網速有點期望，就在捷運、機場以及多個熱門地方實測之下，雖然不多地方接收到5G訊號，大部份時間都只是顯示4G LTE網絡，而網速平均下載速度達80－100Mbps、上載速度都有20Mbps左右，非常不錯。唯一麻煩是，如想在台灣使用此卡，需要在香港作實名登記才可，並不能即插即用，這一方面就要扣少少分。不過以40元這個價格，性價比的確十分高。

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記得在香港做了實名認證後才可以在當地使用

網速表現非常不錯

Chill Sim 台灣5日5GB（$55）

5GB流量、之後會降速至不高於128kbps，主要是利用「中華電訊」的訊號，實試時主要都只是接收4G網絡。這張卡最大的特點，便是不需要任何實名認證都可以直接即插即用。不過記者親身在台北多個熱門地區使用時，上下載速度只算是合格。下載最多大約只有20Mbps、上載亦只有10Mbps，一般上網、地圖、whatsapp、玩IG/FB都夠用。但如果想要極速上網的，或許不是最佳選擇。

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可即插即用是這卡最大優點

不過網速只算合格

中華電信 4G 3/5日（300台幣／約$75）

這一張是記者台北桃園機場落地電訊商「中萍電訊」的電話卡，基本上當大家在機場落地後，都可以選擇3家不同的電訊商，包括台灣大哥大、中華電訊及遠傳。而中華電訊可算是台灣最大的電訊商，對它們的網絡都有信心。而今次只選擇較便宜的4G卡，只需要300台幣、大約$75港幣就可以購入，比起香港網購的旅遊卡稍貴，但實測下網速都十分快及穩定，網速平均下載速度達150-200Mbps、上載速度都有20Mbps左右，而且有100分鐘通話時間，以及一個台灣用的電話號碼，方便大家在台灣當地打電話book餐廳時使用。如果不介意稍貴，以及落機後花一點時間排隊購卡，落地購卡亦是不錯的選擇。

3日或5日的4G預付卡售價一樣