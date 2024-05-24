小米 Poco F6系列發表｜小米子品牌 Poco F6 及 F6 Pro 新手機於杜拜發布，兩機均使用新一代高通 Snapdragon 8s Gen 3 晶片，高速運算的 SoC 規格有助離線AI操作，以及最高可達2億像畫的主鏡頭。



小米 Poco F6 ／Poco F6 Pro 均使用 6.67 吋 Flow AMOLED DotDisplay 屏幕，更有低藍光無閃爍認證，減低長時間打機／睇芒對眼部的影響。此外還配置台積電 4nm製程 Snapdragon 8 Gen 3 核心晶片，更使用環形冷泵 LiquidCool 4.0水冷技術 ，5000mAh電池容量以及 120W 快充。

小米 Poco F6系列發表

硬件方面分別有8GB記憶體及12GB記憶體、256GB或512GB儲存容量等選擇，5000萬畫素主鏡頭使用 Sony IMX882感光元件、f/1.59光圈光學防震廣角鏡頭，並有AI支援的Motion Tracking Focus 2.0 動態主體追蹤對焦。

小米 Poco F6（有黑色、綠色、鈦色）

小米 Poco F6 pro（有黑、白兩色）

香港區售價及詳情將於5月29日發表，以下為外國售價，僅供參考

Poco F6：分8GB + 256GB（339美元）、12GB + 512GB版本（379 美元）

Poco F6 Pro：分8GB + 256GB（339美元）、12GB + 512GB版本（379 美元）、16GB + 1TB版本（579 美元）