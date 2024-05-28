近日不少人在網上張貼圖片，指深水埗黃金商場／高登電腦商場愈來愈多吉鋪，尤其租用超過10個舖位的大戶Centralfield放棄續租黃金地庫舖位，近日有YouTube片訪問了幾家電腦零售商，「黃金變死場」主題搶眼，連登討論區網民卻不同意，留言「呃人呃咗咁多年，抵死啦！」更收到近1千like。



高登黃金黑歷史劣跡斑斑

「砌機」意思即是不買電腦商預設機款，改為購買自選零件回家自組，又或是多付一點服務費由店家代組。而位於深水涉的黃金商場／高登電腦商場在香港未有版權意識前，主要靠賣老翻軟件維生，後來就轉型為專做「砌機」的腦場。平常這類趁商店結業才來賣情懷的影片，都有大量文青畀like，但腦場買家就比較理性，不少網民睇完片在連登留言指指：「呃人呃咗咁多年 抵死啦」更力數黃金高登的黑歷史：

黃金電腦商場相片（hk01 蔡偉南攝）

連登討論區網民留言「呃人呃咗咁多年 抵死啦！」更收到近1千like。（連登討論區截圖）

深水埗黃金地庫亦成遺址？ 腦場大租客不續租兩舖、退守樓上高登

↓Centralfield放棄續租黃金電腦商場地庫舖位↓

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網民數腦場文化七宗罪、你有冇中過招？

連登討論區「硬件台」用家普遍認為電腦是要繼續用的，也不斷會有人需要砌機。問題是香港商家見錢開眼視用家為「水魚」，力指黑足幾十年的「腦場文化」才是腦場衰落的主因，不少人更分享買電腦、買game的不快回憶「細細個畀人黃金呃過 黃金從來只可以行，唔可以幫襯」「啲客都畀你地劏哂梗係無啦」「呢啲唔抵可憐，行貨又貴過人，保養又驗屍咁驗，為咗賺多啲為咗播啲佣金介紹埋啲垃圾」不知你又中過那幾招？

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拎起砌機單等如自認水魚

對電腦不熟的人現在可上網問砌機零件清單，以前多數就靠朋友教，零售店也會按照平價、文書、打機等不同需求預先製作精單，放在門口供買家參考。有帶熟電腦朋友來的、有自帶清單的都有備而戰，需要花更多時間周旋，Sales最喜歡那些拿起傳單的生客，是最好劏的水魚。（注意以下圖片只為「砌機單」的示意圖，不批評清單內容）

全死貨砌機單｜新手幫幫手清垃圾

有指店家不理會用家真實需要，只是一味推薦來貨價便宜的貨色，又或是有些缺點而賣得不好的款式。如果你不熟悉行情，就等如要幫手清死貨。

先斬後奏｜收完錢自動幫你轉型號

另一招是錢照袋，先斬後奏換了別的配件，call你取機時才說某款零件售罄：「我幫你換咗隻乜乜乜、仲快咗！」實際是搏你心急用機，沒有翻查價錢或性能就接受了，實際又代店家食了死貨。

礦卡時期收訂唔派貨｜顯卡炒價轉售礦佬

更有指某家電腦店，在礦卡時期以原價預訂熱門顯示卡，收了錢後指代理沒派貨只能退訂，實際是將全批擴卡轉售給出高價的「礦佬」。

二手當全新｜行出門口貴客自理

有人留言指試過在黃金買廠機，開機後發現不是全新，要求換貨不果，指貨物出門後貴客先理。

兇細路迫買購物：「咪喺度搞事」

黃金亦有一些遊戲機店，有網民留言12歲時去買game，被店家要求先付錢才可以試，試的並非他指定的遊戲。店家當然也不肯換：「仲當面撕爛咗張單、嚇我話咪喺度搞事。」

代理價超貴｜保養驗屍咁驗

黃金不少鋪頭上位後都會轉型做代理，網民認為香港市場細，代理價比內地貴是能夠接受的，但貴價卻未能提供更細心的售後保養，有指壞機上維修，每每都似驗屍咁驗，少少花痕、指模都說是人為損壞，保養不包。

網民總結：衰退的是商譽不良實體店｜小心網上一樣有奸商

網民認為香港的砌機需求沒有衰退，衰退的是慣常欺騙用家的「腦場鋪」，指上網購物更方便。不過亦有人指某些多年來名聲都不太好的商人一樣轉戰網店，所以上網買電腦／砌機一樣要小心。