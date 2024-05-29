AirPods Pro實用10功能：慳電、iPhone充電、共享音訊、提升音質｜不少人都會使用AirPods Pro 藍牙耳機聽歌睇戲，已成為生活上必不可少的工具。不過其實在使用AirPods都有很多隱藏技巧，即睇10個AirPods Pro實用秘技。



平時大多數人都會使用AirPods Pro 聽歌睇戲，不過若然想與人一起觀看，是否一定只能「五餅二魚」一人一邊呢？又或者AirPods的電池耗盡卻沒有「尿袋」在旁，如何用iPhone替AirPods充電呢？即睇10個實用的AirPods技巧啦！

1.自動切換設備

不少人都會以手機及電腦同一時間多工工作，不過如果想在不同設備上聽音訊，是否要不停重新在裝備上重新連接AirPods呢？其實AirPods 2/3、AirPods Pro 各代，以及 AirPods Max 都有自動切換功能，只要各項設備都登入同一個Apple ID，AirPods便會自動切換到播放音效的設備上。如果想手動切換設備，可以開啟「控制中心」，在右上角的音訊卡中點擊 AirPlay 圖示，然後選擇所需的設備即可。

2.尋找 AirPods

平時大頭蝦遺失了AirPods時亦不用太擔心，只要開啟「Find My」，就可以找到AirPods最後出現的位置，更可播放音效尋找。

3.查看AirPods電量

除了平時AirPods電量較低會發出通知之外，如果平時想主動查看電量，亦有3個方法。

1.詢問Siri

連接AirPods後可以詢問Siri 其電量。

2.將充電盒靠近手機

將含有最少一邊耳機的AirPods充電盒靠近iPhone，手機畫面將自動顯示AirPods現時電量。

3.在電池顯示欄查看

當進入手機的電池顯示欄時，同步會顯示AirPods的電量。

4.自訂觸控控制選擇

原本AirPods有預設一些觸控控制設定，分別為「暫停音訊」、「上一首音訊」及「下一首音訊」等，不過若然不喜歡此設定，也可以根據自己喜好調整。

設定步驟：

首先前往「設定」點選自己的AirPods，然後再選擇「左」或「右」，再選擇想設定的動作。

5.提升AirPods音質

如果想按不同的音樂調整設定，可以在「設定」中選擇「輔助使用」，然後在「音訊/視覺」中選擇「耳筒調節」，再按「自訂音訊設定」調整音訊即可。

6.來電者資訊通知

有時在駕駛或手邊有其他事在做時，若然不方便使用手機，可以開啟來電通知功能，當有來電時會經AirPods讀出來電者訊息，再決定是否接聽。

設定方法：

進入「設定」，點選「電話」，再選擇「播報來電者」，再選擇「只限耳機」或「耳機與汽車」。

7.節省電量

AirPods本來配備自動入耳檢測功能，只要放入在耳朵中就會自動播放音樂，拿出來就會停止，不過想慳電的話可以關閉此功能。進入「設定」後，點擊「AirPods」再將關閉「自動耳朵偵測」即可。

8.延長使用時間

若然想延長使用時間，可以每次只使用一邊耳機，另一半留在充電盒充電即可延長整體使用時間。

9.透過iPhone充電

目前AirPods 3及AirPods Pro 2都是使用USB-C充電，如果在電量不足時，可以用USB-C線連接iPhone或iPad充電。

10.共享音訊

平時如果與家人朋友一起聽歌睇戲，如果對方都有AirPods的話，就可以透過AirPlay，與對方分享音訊，不用再一人一邊「五餅二魚」。