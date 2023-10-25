微信這些隱藏技巧爸媽肯定愛用　為長者和小朋友設計　還不快來學

微信目前已經成為國人最愛的社交平台之一，長輩們在家族群、老年群分享祝福視頻已是常態。針對中老年用戶，微信團隊也量身定製了很多適老化，我們今天一起來看看吧！



4個實用的微信應用技巧，你都學懂了嗎？

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1. 家長購物我買單——親屬卡

首先我要給各位推薦的功能是「親屬卡」，這個功能雖然上線時間挺長了，但筆者身邊很少有人使用過。開啟之後，機主能給家裏的父母、兒女、其他親人發一張「虛擬卡」，可以設置每月至多5000元的限額，親屬買東西時可以直接讓你買單。

孩子上大學之後，每個月的生活費都可以通過親屬卡發放，會比較方便（大概）。

2. 孩子消息「聽」着看——聽文字消息

很多長輩都不知道，微信還有個「關懷模式」，開啟之後點一下聊天中的文字消息就能直接聽到朗讀聲音，還是非常方便的。

具體開啟方式如下：點擊「我」，選擇「設置」，找到「關懷模式」，按「開啟」。這時，主界面上就會出現一個「聽文字消息」的選項，打開即可。

如果長輩們找不到關懷模式在哪裏，孩子們還可以通過給他們發布「#關懷模式」的消息，家長輕輕一點就能開啟。

3. 不想說的可以不說——語音消息撤回

家裏長輩一般都喜歡用語音交流，輕輕點擊輸入框左邊的「聲音符號」就能發布。不過有的時候，錄音時咳嗽、打個噴嚏，這條消息就費了，還得後續撤回。這時，我們其實可以把按住的手指往左上角拖動，直到界面變紅，此時鬆手就能直接撤回錄好的消息。

4. 花花草草一鍵搜——圖片搜一搜

第四個功能不僅長輩能用，對年輕人來說其實也很方便，它就是「圖片搜一搜」功能。用戶只需長按群聊圖片便可看到「圖片搜一搜」功能，不僅能識別花花草草也能查找產品鏈接，不過還無法識別太過精細的型號訊息，長輩交流群們平時發布一些隨手拍攝的景觀、花草都能查到是什麼。

你還知道什麼長輩愛用的小技巧嗎？我們一起來聊一聊！

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