小米Router、曲面電競芒、旅行箱、掛燙機，4大超抵玩生態鏈產品正式推出｜小米近期在香港推出4款生態鏈新品，包括Mesh Router、曲面電競芒、旅行箱、手提掛燙機，為各位米粉帶來更好的娛樂、出行及家居體驗。



小米 Xiaomi AX3000 Mesh路由器

小米 Xiaomi AX3000 Mesh路由器支持Wi-Fi 6技術，在2.4GHz和5GHz頻段下可提供高達3000Mbps的無線速率。特別是在5GHz頻段，得益於160MHz超寬頻寬，速度比傳統Wi-Fi 5產品提升2.8倍。還搭載了小米自研的Mesh組網技術，可通過有線、無線或混合組網的方式，實現多個路由器的無縫連接。它具有毫秒級的鏈路自愈能力，可自動優化網絡拓撲，在整個家庭內提供即時、無盲區的Wi-Fi覆蓋。當用戶在家中移動時，設備可無縫切換到速度更快的節點。在2件套裝的情況下，最多可支持250+台設備同時連接。

小米 Xiaomi AX3000 Mesh路由器

此外，小米AX3000 Mesh路由器還具備多項智能功能，如自動識別小米/紅米手機並開啟遊戲加速、WPA3加密、IPv6等。通過NFC一碰連功能和小米智能家庭App，用戶可以非常便捷地管理網絡設備。單件裝和2件套的售價分別為$269和$499。

小米 Xiaomi電競曲面顯示器 G34WQi

小米 Xiaomi電競曲面顯示器 G34WQi是一款為遊戲發燒友打造的高端顯示器。它採用21:9超寬屏設計，比傳統16:9屏幕視野更開闊30%。3440x1440的WQHD分辨率和1500R的曲率，營造出身臨其境的視覺體驗。180Hz的刷新率和1ms的反應時間，讓畫面更流暢，減少鬼影和模糊。95% DCI-P3、100% sRGB的廣色域和HDR400認證，則為畫面呈現更豐富、真實的色彩。它還通過了FreeSync Premium防撕裂認證和德國萊茵低藍光認證，保護玩家的眼睛健康。

人性化的支架設計，可靈活調節顯示器的高度和角度，滿足不同使用需求。這款27寸2K電競顯示器售價為$1799。

小米 Xiaomi手持掛燙機

小米 Xiaomi手持掛燙機是一款便攜式的除皺神器。770克的輕巧機身，5度人體工學傾角設計，長時間使用也不會感到疲勞。它採用鋁壓鑄面板和陶瓷塗層，加熱速度更快，可輕鬆熨平各種面料。160ml 的大容量水箱，可連續熨燙6件衣物。26秒快速出汽，30kPa的高壓蒸汽，使熨燙效果更出色。1.9米加長電源線，2合1掛/平燙設計，加上$150親民價格，相信不少人都可以輕易入手。

小米 Xiaomi手持掛燙機

小米 Xiaomi經典旅行箱

小米 Xiaomi經典旅行箱推出20/24/26/28吋四個尺寸，滿足不同出行需求。它採用德國拜耳PC材質打造，堅固耐用，内置抗菌層，更貼心呵護衣物。加上創新的6:4开合比例和平頂設計，让裝載和取物更方便，還能充當移動工作台。順滑萬向輪，人性化伸縮拉桿，TSA安全鎖等，令大家安心無憂。