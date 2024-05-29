小米Redmi Pad Pro上手評測｜早前小米正式公布最新Redmi Pad Pro超高性價比平板，正是一款定位中高階，兼顧娛樂性能和生產力體驗的多功能平板電腦。它究竟有什麼亮點？是否值得入手？記者上手玩幾日後，立刻來一篇評測。



Redmi Pad Pro採用了12.1 吋、16：10比例的2.5K高清屏幕，無論利用Netflix／Disney+追劇、看電影，或者打字打稿工作，屏幕夠寬闊，視覺舒適。而且120Hz高刷新率的加持，則進一步提升了系統操作和遊戲畫面的流暢度。值得一提的是，屏幕還通過了德國萊茵TÜV低藍光認證，有效減少眼部疲勞。唯一美中不足的是，這屏幕的峰值亮度只有600nits，在強光環境下的表現稍顯不足，戶外使用時有點難睇。

小米Redmi Pad Pro屏幕夠大，打機亦都爽，只是在戶外使用時略嫌有點不夠光。

影音娛樂體驗出色

除了屏幕質素不錯，令影音娛樂方面的表現出色。而且更得益於四個立體聲揚聲器和杜比全景聲技術，Redmi Pad Pro睇電影時的聲音表現堪比大電視般，營造出非常出眾的聽覺效果。搭配寬廣的12.1吋大屏幕，躺在家中沙發上追劇絕對是一種享受。

因為對應Dolby Atmos音響輸出，用來睇戲、睇劇的影音效果非常不錯。

作為一款定位高性價比的多功能的平板，Redmi Pad Pro在性能方面交出了一份不錯的答案。它配置了Snapdragon 7 Gen 2處理器，8GB RAM，在Geekbench 6跑分中取得了單核1033分、多核2996分的成績，Antutu亦取得近60萬的分數，處於中上水平。256GB的儲存空間對於日常使用綽綽有餘，而且更對應外置MicroSD最高1.5TB擴展，能充分滿足不少喜歡下載電影、劇集的用家，長期煲劇之用！

對應最高1.5TB microSD card，為平板提高更多儲存容量。

當然，打機都是不少用家關心的重點。記者實試了最新的新作《鳴潮》，在中級畫質下遊戲可以穩定在60fps左右，體驗非常流暢。日常使用方面，多任務切換亦算靈敏，雖然只有8GB內存，開啟幾個個app時戾不會有明顯的卡頓。唯一需要注意的是，如果同時開啟十幾個大型App，偶爾還是會出現一些輕微的延遲。

玩《鳴潮》時的效果非常不錯，60fps非常穩定。

超長氣續航力值得加分

續航是平板電腦的另一大考量因素。10000mAh的超大容量電池，配合33W快充，是Redmi Pad Pro的又一亮點。記者實測顯示，在中度使用強度下，它可以提供接近2天的使用時間。即便是重度使用，一天一充也綽綽有餘。而33W快充也能可以在30分鐘內補充近一半的電量。

Redmi Pad Pro續航力驚人，用足2日都沒有問題。

配件方面，Redmi Pad Pro對觸控筆和鍵盤保護套提供了很好的支持。主機$1999港幣的定價中雖然不包含這兩個配件，但兩款配件售價都非常抵玩。觸控筆擁有4096級壓感和240Hz採樣率，書寫時的手感和反饋都不輸給Apple Pencil，而且$299的售價也非常親民。鍵盤保護套的鍵程和手感也有有點像notebook鍵盤的設計，$349的價格也很有競爭力。

$349價格的鍵盤保護套打字手感不錯。

當然，Redmi Pad Pro也並非完美無瑕。除了前面提到的屏幕亮度不足，它的機身重量也稍顯厚重。571克的實測重量雖然相比同尺寸產品已經不算太重，但單手長時間拿持還是會比較累。另外，800萬像素的雙鏡頭系統表現一般，可滿足日常使用，但想影靚相還是用手機吧。

總結，二千元有找的Redmi Pad Pro在同價位的中，大尺寸Android平板很有競爭力的選擇。出色的屏幕顯示、立體聲四揚聲器、Snapdragon 7 Gen 2處理器，再加上對觸控筆、鍵盤保護套的支援，使其同時兼顧了娛樂和工作需求。如果預算不多，但又想追求一台性能均衡、多功能的平板，Redmi Pad Pro絕對值得考慮。

二千元有找的Redmi Pad Pro絕對對得起它的售價，非常抵用。

詳盡規格可參看此文章：按此

Redmi Pad Pro 將在6月1日起正式推出，限時於6月1日至6月14日於專門店及網上購買，可獲贈保護套（價值$199）。