YouTube 新招抗 AdBlock｜YouTube 近日又有新措施，對付 AdBlock。近年 YouTube 面對 AdBlock 可謂不違餘力，保障其廣告收益。Reddit 有網民分享，發現 YouTube 有新的做法，針對用家使用 AdBlock，直接把影片跳到最後一秒，連警告字眼都沒有。



Reddit 網民@SDHD4K 分享，自己本來正在觀看 YouTube 影片，可是在打開 Adblock 後，YouTube 影片突然直接跳至結尾，或是在觀看過程中一直處於無限期載入狀態。雖然目前還無法確定 YouTube 是否有新的措施，因為@SDHD4K出現的情況，是與之前 YouTube 的反制手段不同，但顯然 YouTube 近年對 AdBlock 用家採取大量抵制行動。

解決方法

當然第一個可以考慮的解決方法，就是訂閱 YouTube Premium 服務。只要每月支付一定費用，就能無限制觀賞 YouTube 所有影片，且不會有任何廣告打擾。此外，Premium 會員還可獲得離線觀賞、背景播放等多項實用功能。

YouTube Premium價格



香港：$78/個人；$138/家庭

土耳其：約$8.34/個人；約$16.69/家庭

烏克蘭：約$21.14/個人；約$31.81/家庭



+ 7

其二個方法，YouTube 目前針對 AdBlock 工具，但外媒指出，部分把廣告加速 16 倍速度快速播放的工具，如uBlock Origin﹑Ad Speedup，目前仍可以使用。有機會是因為這些插件，並不是跳過廣告，而是加速播放，不影響 YouTube 的收益。不過這類插件的安全性和持續性仍是個問題，所以使用時需多加審慎。

資料來源：9To5Google﹑Reddit