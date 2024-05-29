詐騙｜假冒客服騙案損失1.9億　長者與假淘寶職員視像8小時失44萬

警方近日指出，今年上半年的「假冒客服」騙案有上升趨勢，騙徒會假扮網上購物平台客服，如淘寶，聲稱受害人購買其收費服務，先威嚇受害人如不跟隨指示提供銀行資料便會被扣費，然後再進一步表示其銀行戶口被凍結，誘使其繼續轉帳。警方更指，在今月就連短視頻平台如抖音、支付平台如微信、支付寶都有出現「假冒客服」以不同藉口行騙。



69歲的馬先生是「假冒客服」騙案的受害者之一，被騙走44萬港元。他先被騙徒致電聲稱其買了5年淘寶天貓會籍，需支付2,000港元，及後再被假冒職員用視像通話威迫8小時，期間要求他不斷轉帳至騙徒的虛擬銀行戶口，處理戶口凍結問題，「幾十次嘅轉帳，轉嚟轉去，中間冇得斷同休息，轉到接近精神崩潰。」



警方表示，騙徒會利用周末非工作日致電受害人，讓受害人無法親身到銀行查證戶口凍結事宜；而騙徒亦會在視像通話中裝扮成專業人士，令受害人信以為真，並在視像中掌握受害人的舉動，讓其無法冷靜下來或尋求協助。



騙徒客服堅稱事主有買淘寶會籍 取消仍需繳付會費

現年69歲的馬先生是「假冒客服」騙案的其中一名受害者，被騙金額達44萬元。他講述在上月27日的下午1時左右，先後收到數個自稱淘寶客服的騙徒電話，聲稱其已申請淘寶天貓的VIP尊貴會籍，可享購物無限八五折等優惠，並要繳交5年的會籍費用，一年費用為港幣400元，總共是2,000港元。

馬先先談及當時的心情時，表示十分困惑，「我話我冇申請過」，但騙徒態度十分強硬，堅稱馬先生有。馬先生於是只好問騙徒可如何取消會籍，騙徒表示就算想取消會籍，仍須繳付5年的會籍費用。馬先生當時可謂有理說不清，只好向騙徒堅持澄清，「我實在冇申請，你冇理由咁樣裝個陷阱畀我。」

事發為星期六 騙徒要求事主一小時內到中銀大廈寫字樓處理

騙徒隨即在電話表示，會找另一同事繼續跟進馬先生的情況。馬先生指在數秒後，有另一個有口音的「職員」向其表示，取消會籍要親身前往「經濟網絡調解中心」辦理手續，該中心的總部位於中環的中銀大廈寫字樓，並要求馬先生當日，即星期六在寫字樓休息的情況下，一小時內親自到中心處理。

馬先生稱，當時並不相信騙徒，便在電話收線，之後騙徒再不停打電話騷擾馬先生，他都並未有接聽。

騙徒「不屈不撓」再致電視像通話 事主見男職員穿着西裝看似專業

不過在兩小時後，即當日的下午4時左右，馬先生突然收到一個視像通話，有一穿著西裝的男人自稱是「經濟網絡調解中心」的銀行職員，並表示要為馬先生處理其淘寶的會籍費用問題，要求馬先生提供銀行和信用卡資料予其處理。

馬先生表示，原本在接聽騙徒電話時，都還未信以為真，但當看到視像通話中的男職員看似專業的模樣，便終於相信並將資料交予騙徒，期間騙徒一直要求馬先生不能收線，要一直開着視像通話才能繼續核對資料。

通話中突然告知銀行戶口被凍結：要即時飛到上海才能處理

本來5年的會籍費用只是2,000港元，但騙徒卻在核對後問馬先生「你報畀我嘅資料係唔齊全嘅，個戶口被封鎖咗」，因此未能提取2,000元。馬先生便對騙徒表示，希望可在工作天再處理這會籍和銀行戶口的問題。 豈料騙徒威嚇馬先生指，因「經濟網絡調解中心」不是位於香港而是在上海，所以戶口已在上海，要即時飛到上海才能處理，否則銀行戶口會被封鎖。

在8小時視像中被威迫不停轉帳：幾十次嘅轉帳，轉到接近精神崩潰

馬先生當時信以為真，便按騙徒指示，開設虛擬銀行戶口，並將自己戶口的所有資金轉帳至虛擬戶口，過程中騙徒一直與馬先生進行視像通話，從下午4時多直至晚上近午夜12時，期間一直催促馬先生不停轉帳，「幾十次嘅轉帳，轉嚟轉去，中間冇得斷同休息，轉到接近精神崩潰。」

警方商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察郭麗兒表示，騙徒會要求與受害人持續視像通話，其專業的穿著會讓受害人相信騙徒。（梁鵬威攝）

另有類似案件事主被假冒客服騙416萬 為目前最大損失個案

警方商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察郭麗兒指出，除了馬先生的個案外，在今年一月時，亦有另一名70歲的女保險經紀被「假冒客服」騙走416萬港元，為今年目前的最大損失個案，當中包括被騙的291萬儲蓄和125萬信用卡透支。

她指出，這「假冒客服」的騙案手法與馬先生的案件類近，騙徒都是先訛稱事主的淘寶帳戶出現問題須處理，然後在事主上鉤時，則提出更大的問題，即銀行戶口被凍結，要求事主即時賺錢給騙徒跟進處理。

騙徒多在周末非工作日來電 受害人未能即時到銀行求證

郭麗兒指出，騙徒多會在周末非工作日的時間致電受害者，並要求受害者即日到銀行處理手續，否則會被扣錢。她表示，這匆忙的時限性會令受害者變得着急，同時在周末也未能向銀行了解求證，因而在騙徒的不斷威迫下，便容易在方寸大亂下被騙。

今年首4月有468宗「假冒客服」騙案 33宗各被騙逾百萬

商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察尹佩儀表示，在今年1月至4月期間，共錄得468宗「假冒客服」騙案，在4月更錄得今年有紀錄以來的最高數字207宗，比3月上升近8成，在今年首4個月「假冒客服」騙案的總損失金額高達1.57億港元。

尹佩儀表示，「假冒客服」騙案的受害人均為本地市民，年齡介乎16至87歲，其中40至60歲人士佔5成，而60歲以上的人士都有3成，可見不少高齡人士已有上網習慣，有被騙風險；在所有受害人當中，被騙多於10萬元的個案佔6成，而被騙過百萬元的案件則有33宗，佔今年「假冒客服」騙案數字中的7%。

商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察尹佩儀指出，近月「假冒客服」騙案呈上升趨勢，甚至連假冒抖音、TikTok等短視頻客服。（梁鵬威攝）

尹佩儀呼籲市民切勿相信客服會轉駁至銀行客服，因正常的客服是不會指示客人用官方平台付款系統外的方法進行金錢交易，亦不會要求客人私下提供銀行資料等，而市民亦不可單憑騙徒展示的仿真職員證便馬上相信，應先向相關機構和商戶查證。

她建議市民如有懷疑，可使用「防騙視伏器」、「防騙視伏App」或「防騙易熱線18222」查核可疑網址、電話、平台帳戶、收款帳戶等資料。

淘寶港澳負責：客服不會以非官方客服平台聯絡消費者

淘寶天貓港澳業務負責人陳子堅表示，淘寶客服職員是不會在淘寶App外或其他非官方客服平台聯絡消費者，就算客服需要向消費者收集銀行卡等支付資訊，都只會通過淘寶App或官方客服電話與消費者聯繫，而淘寶官方客服只會用以下三個電話號碼聯絡香港客戶： 2571 8031 / 2571 8089 / 3018 3610。