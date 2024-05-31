PS5/PS4版《美少女夢工場2韶華再續》(Princess Maker 2 Regeneration) 宣布延期至8月8日發售，但Switch/Steam版卻能在7月11日發售，所為何事呢？事關Sony要求廠商刪除女主角「與養父結婚」、「與管家結婚」結局，索尼SIE再一次以政治正確為由插手遊戲內容，網民痛罵Sony矯枉過正做多咗。



美少女夢工場2經典「父嫁」Ending被刪

《美少女夢工場2》為1988年開出的美少女育成遊戲，故事講勇者成功打敗魔王，退役後的一晚、他聽從天神指示在高山上拾得一個小女嬰。玩家要在女兒10歲開始指導她的起居作息至18歲成年，藉著安排角色行程提升指數，將來走上不同的出路：選美、專業人才、嫁入豪門、夜總會小姐……令人不斷重現也有新鮮感。遊戲近日將推出重製版，畫面質素、介面以及畫風略為過氣的插畫全部重新製作，本來都有不少玩家期待。

美少女夢工場2經典「父嫁」Ending被刪

但近日廠商宣布PS4/PS5版延期的消息及背後原因，令網民非常不解。原來《美少女夢工場2》有個很出名的隱藏元素，達成得到條件後開出「父嫁」結局，當達成某些條件後，一對沒有血緣關係的養父女可以結婚；另外還有「執事婚」結局，女主角與管家成為夫妻。但Sony就沒有公開理由下，要求廠商在PS4/PS5版中刪走兩個結局，以及可增大女主角胸圍尺寸的道具（豐乳丸）。

其實連1912年發行的《長腿叔叔》都有「父嫁」場面，你覺得「近親成婚」不夠政治不正確要禁都算了！為何連跟執事（即管家）結婚也要禁？原來故事中的封事是一個魔族，那不是跟古裝片白人女主角不可以跟黑人工人相戀一樣封建？Sony這做法不就是嚴重的身份歧視嗎？為何任天堂Switch及Steam電腦版又可保留呢？