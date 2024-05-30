Google街景三人組扮小新埼玉紅蠍隊跳舞X爆紅！引發動漫迷二創潮｜近日X（前Twitter）有網民在轆「Google街景」（Google Street View）時發現3個極度搞笑的日本女學生，她們發現到Google街景拍攝車時，立即擺出超誇張搞笑的舞姿，這小彩蛋不單收到14萬like，更爆發了二創風潮，網民爭相以各動畫、漫畫、VTuber角色套入3位女學生身上，爆笑之餘青春感十足。



用Google街景青春留影

日本網民@rasaa2020早排閒來無事，開「Google街景」四圍轆，發現了有趣「彩蛋」，有3位日本女學生在街頭撞見「Google街景」（Google Street View）拍攝車，即時追著車子不斷擺出誇張搞笑的跳舞動作，有人話似《蠟筆小新》的內不良少女三人組「埼玉紅蠍隊」，亦有人覺得誇張的姿勢似日本跳舞團「新學校領袖」（ATARASHII GAKKO!）。

rasa @rasaa2020 X截圖

最佳損友有共鳴｜網民爆二創潮

令人回想起學生時代，都總會有一兩個跟你一起做傻事的痴線佬／婆；而就是這份青澀感，吸引了很多網民搞二創。由Hololive主播、《葬送的芙莉蓮》、《One Piece》、《孤獨搖滾》、《中二病也想談戀愛！》乜都有，令人看得很開心。

+ 15

《One Piece》

《葬送的芙莉蓮》