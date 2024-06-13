歐國盃2024直播連結｜德國vs蘇格蘭周五深夜開波、5場波可免費睇｜歐洲國家盃2024將於香港時間星期五深夜揭幕，揭幕戰德國 vs 蘇格蘭（周五／6月14號深夜3時開波）更有方法免費睇！即睇香港區收看方法！



Now直播全部賽事｜Viu 99台免費播5場「黃金時間」賽事

歐洲國家盃2024／UEFA Euro 2024 將於香港時間6月15日星期六起在德國舉行（香港觀眾記得是6.14周五晚等深夜開波、不是6.15周六晚），Now TV 獨家全程直播51場精彩賽事。除了在頻道618及/頻道619播放/頻道Lucky 688直播。如果沒有用開Now TV，可以考慮買「歐洲國家盃2024賽事通行證」（$980睇晒51場比賽/無合約期），到時用「Now隨身睇– Now TV」手機程式開手機／平板電腦都可以直播，不必裝機頂盒。

此外，ViuTV 99台將免費直播5場香港時間晚上9時開波的賽事（包括6.15周六晚匈牙利對瑞士／6.16周日晚波蘭對荷蘭，以及6.15號凌晨3點開波的揭幕戰德國對蘇格蘭！（餘下兩場尚未公布）Viu TV99台直播連結

德國 vs 蘇格蘭（Now618台6月15日 凌晨3:00直播）

德國是今屆歐國盃主辦國，不過他們國家隊的水準已大不如前，近兩次世界盃於分組賽出局，上屆歐國盃亦16強出局。之前兩場熱身賽亦僅0：0悶和烏克蘭、小勝希臘2：1。相信到時一定會全力搶攻，以蘇格蘭「祭祀」振士氣，到時就只要裝viu app就可以免費睇！Viu TV99台直播連結

德國隊（Getty Images）

阿Day Ivy So陪你睇波

Now仲請到香港球員劉學銘、陳肇鈞及前香港足球先生陳肇麒擔任客席評述，以及女團COLLAR一齊睇直播，好想睇Day同Ivy So講波！

COLLAR任2024歐國盃大使 玩遊戲獲球員放水 Ivy讚本地波氣氛好

COLLAR全員成為歐洲國家盃大使。（袁志浩攝）

歐國盃2024｜不斷更新！24支決賽周球隊球員名單一覽 附球衣號碼

歐洲國家盃2024分組賽賽程

以下比賽時間為香港時間：

6月14日（星期五）

深夜3時｜A組 德國vs蘇格蘭 (Viu 99台免費睇）

6月15日（星期六）

晚上9時｜A組 匈牙利vs瑞士 (Viu 99台免費睇）

深夜12時｜B組 西班牙vs克羅地亞

深夜3時｜B組 意大利vs阿爾巴尼亞

6月16日（星期日）

晚上9時｜D組 波蘭vs荷蘭 (Viu 99台免費睇）

深夜12時｜C組 斯洛文尼亞vs丹麥

深夜3時｜C組 塞爾維亞vs英格蘭

6月17日（星期一）

晚上9時｜E組 羅馬尼亞vs烏克蘭

深夜12時｜E組 比利時vs斯洛伐克

深夜3時｜D組 奧地利vs法國

6月18日（星期二）

深夜12時｜F組 土耳其vs格魯吉亞

深夜3時｜F組 葡萄牙vs捷克

6月19日（星期三）

第二輪分組賽展開

晚上9時｜B組 克羅地亞vs阿爾巴尼亞

深夜12時｜A組 德國vs匈牙利

深夜3時｜A組 蘇格蘭vs瑞士

6月20日（星期四）

晚上9時｜C組 斯洛文尼亞vs塞爾維亞

深夜12時｜C組 丹麥vs英格蘭

深夜3時｜B組 西班牙vs意大利

6月21日（星期五）

晚上9時｜E組 斯洛伐克vs烏克蘭

深夜12時｜D組 波蘭vs奧地利

深夜3時｜D組 荷蘭vs法國

6月22日（星期六）

晚上9時｜F組 格魯吉亞vs捷克

深夜12時｜F組 土耳其vs葡萄牙

深夜3時｜E組 比利時vs羅馬尼亞

6月23日（星期日）

第三輪分組賽展開

深夜3時｜A組 瑞士vs德國

深夜3時｜A組 蘇格蘭vs匈牙利

6月24日（星期一）

深夜3時｜B組 克羅地亞vs意大利

深夜3時｜B組 阿爾巴尼亞vs西班牙

6月25日（星期二）

深夜12時｜D組 荷蘭vs奧地利

深夜12時｜D組 法國vs波蘭

深夜3時｜C組 英格蘭vs斯洛文尼亞

深夜3時｜C組 丹麥vs塞爾維亞

6月26日（星期三）

深夜12時｜E組 斯洛伐克vs羅馬尼亞

深夜12時｜E組 烏克蘭vs比利時

深夜3時｜F組 捷克vs土耳其

深夜3時｜F組 格魯吉亞vs葡萄牙