歐國盃2024｜不斷更新！24支決賽周球隊球員名單一覽　附球衣號碼

歐洲國家盃2024的24支大軍陸續公布大軍名單！雖然歐國盃准許名單最多26人，但法國隊主帥迪甘斯只選了25人出戰歐國盃，葡萄牙及烏克蘭等亦已公布26人名單。不少國家隊則先公布初選名單，稍後再裁減至26人，例如英格蘭及荷蘭。



【A組球隊大軍名單】

德國

教練：拿高士文（Julian Nagelsmann）

德國26人大軍名單：

蘇格蘭

教練：奇勒（Steve Clarke）

蘇格蘭26人大軍名單：

匈牙利

教練：馬高羅斯（Marco Rossi）

匈牙利26人大軍名單：

門將：古拉施斯（Péter Gulácsi）、迪尼斯迪布斯（Dénes Dibusz）、沙彭奴斯（Péter Szappanos）



後衛：阿當蘭治（Ádám Lang）、阿迪拿費奧拿（Attila Fiola）、艾迪拿施沙拉爾（Attila Szalai）、韋利柯賓（Willi Orbán）、路斯尼高（Loïc Négo）、安達博卡（Endre Botka）、拿基（Zsolt Nagy）、米路斯卻卡斯（Milos Kerkez）、巴洛治（Botond Balogh）、馬頓達戴爾（Márton Dárdai）



中場：阿當拿基（Ádám Nagy）、基連希士拿（László Kleinheisler）、蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）、丹尼爾加斯達（Dániel Gazdag）、安達斯舒哈化（András Schäfer）、史泰爾斯（Callum Styles）、賓迪古斯保拿（Bendegúz Bolla）、卡達（Mihály Kata）、賀華（Krisztofer Horváth）



前鋒：路蘭沙拉爾（Roland Sallai）、馬田阿當（Martin Ádám）、班拿巴斯華加（Barnabás Varga）、奇雲蘇保（Kevin Csoboth）



瑞士

教練：耶堅（Murat Yakin）

瑞士26人大軍名單：

【B組球隊大軍名單】

西班牙

教練：迪拉富安迪（Luis de la Fuente）

西班牙26人大軍名單：

克羅地亞

教練：達歷（Zlatko Dalić）

克羅地亞26人大軍名單：

門將：利華高域（Dominik Livaković）、伊胡錫（Ivica Ivušić）、拿保域（Nediljko Labrović）



後衛：杜馬高維達（Domagoj Vida）、祖蘭奴域（Josip Juranović）、加華度爾（Joško Gvardiol）、波拿蘇沙（Borna Sosa）、史坦尼錫（Josip Stanišić）、舒坦路（Josip Šutalo）、艾歷（Martin Erlić）、邦格拉錫（Marin Pongračić）



中場：莫迪歷（Luka Modrić）、高華錫（Mateo Kovačić）、波索域（Marcelo Brozović）、柏沙歷（Mario Pašalić）、尼高拉華錫（Nikola Vlašić）、馬積（Lovro Majer）、艾雲奴錫（Luka Ivanušec）、蘇錫（Luka Sučić）、巴圖利亞（Martin Baturina）



前鋒：比列錫（Ivan Perišić）、卡拉馬歷（Andrej Kramarić）、般奴柏高域（Bruno Petković）、馬高比查卡（Marko Pjaca）、安迪布迪美亞（Ante Budimir）、柏沙歷（Marco Pašalić）



意大利

教練：史巴列堤（Luciano Spalletti）

意大利26人大軍名單：

阿爾巴尼亞

教練：施雲奴（Sylvinho）

阿爾巴尼亞26人大軍名單：

【C組球隊大軍名單】

斯洛文尼亞

教練：基克（Matjaž Kek）

斯洛文尼亞26人大軍名單：

丹麥

教練：尤文特（Kasper Hjulmand）

丹麥26人大軍名單：

塞爾維亞

教練：史杜高域（Dragan Stojković）

塞爾維亞26人大軍名單：

英格蘭

教練：修夫基（Gareth Southgate）

英格蘭26人大軍名單：

【D組球隊大軍名單】

波蘭

教練：普比斯（Michał Probierz）

波蘭26人大軍名單：

荷蘭

教練：朗奴高文（Ronald Koeman）

荷蘭26人大軍名單：

奧地利

教練：蘭歷克（Ralf Rangnick）

奧地利26人大軍名單：

法國

教練：迪甘斯（Didier Deschamps）

法國25人大軍名單：

門將：【1】拜斯森巴（Brice Samba）、【16】邁治蘭（Mike Maignan）、【23】艾路拿（Alphonse Areola）



後衛：【2】班捷文柏華特（Benjamin Pavard）、【3】莊拿芬哥路斯（Jonathan Clauss）、【4】烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）、【5】祖利斯古迪（Jules Koundé）、【17】威廉沙列巴（William Saliba）、【21】費蘭特文迪（Ferland Mendy）、【22】迪奧靴南迪斯（Théo Hernandez）、【24】伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konaté）



中場：【6】卡馬雲加（Eduardo Camavinga）、【8】曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）、【13】尼高路簡迪（N'Golo Kanté）、【14】拉比奧特（Adrien Rabiot）、【18】艾美利（Warren Zaïre-Emery）、【19】尤索夫科芬拿（Youssouf Fofana）



前鋒：【7】基沙文（Antoine Griezmann）、【9】基奧特（Olivier Giroud）、【10】基利安麥巴比（Kylian Mbappé）、【11】奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）、【12】高路梅安尼（Randal Kolo Muani）、【15】馬古斯杜林（Marcus Thuram）、【20】京士利高文（Kingsley Coman）、【25】巴高拿（Bradley Barcola）



【E組球隊大軍名單】

比利時

教練：泰迪斯高（Domenico Tedesco）

比利時26人大軍名單：

斯洛伐克

教練：卡桑拿（Francesco Calzona）

斯洛伐克26人大軍名單：

羅馬尼亞

教練：盧丹尼斯古（Edward Iordănescu）

羅馬尼亞26人大軍名單：

烏克蘭

教練：列布夫（Serhiy Rebrov）

烏克蘭26人大軍名單：

門將：【1】保舒贊（Heorhiy Bushchan）、【12】杜賓（Anatoliy Trubin）、【23】盧連（Andriy Lunin）



後衛：【2】高路比亞（Yukhym Konoplya）、【3】米卡里真高（Bohdan Mykhaylichenko）、【4】泰路維洛夫（Maksym Taloverov）、【13】薩巴尼爾（Illya Zabarnyi）、【16】米高蘭高（Vitaliy Mykolenko）、【19】邦達（Valeriy Bondar）、【22】米高拿馬特維恩高（Mykola Matviyenko）、【25】泰姆卓克（Oleksandr Tymchyk）、【26】施華托克（Oleksandr Svatok）



中場：【5】施多卓克（Serhiy Sydorchuk）、【6】史堤巴蘭高（Taras Stepanenko）、【8】馬利路夫斯基（Ruslan Malinovskyi）、【10】梅迪歷（Mykhaylo Mudryk）、【14】巴斯高（Volodymyr Brazhko）、【15】迪斯漢高夫（Viktor Tsyhankov）、【17】辛真高（Oleksandr Zinchenko）、【18】沙柏蘭高（Mykola Shaparenko）、【21】蘇達高夫（Heorhiy Sudakov）



前鋒：【7】耶莫蘭高（Andriy Yarmolenko）、【9】耶梅卓克（Roman Yaremchuk）、【11】杜夫比克（Artem Dovbyk）、【20】蘇比高夫（Oleksandr Zubkov）、【24】華拿特（Vladyslav Vanat）



【F組球隊大軍名單】

土耳其

教練：蒙迪拿（Vincenzo Montella）

土耳其26人大軍名單：

格魯吉亞

教練：沙洛（Willy Sagnol）

格魯吉亞26人大軍名單：

葡萄牙

教練：馬天尼斯（Roberto Martínez）

葡萄牙26人大軍名單：

門將：柏迪斯奧（Rui Patrício）、迪奧高哥斯達（Diogo Costa）、荷西沙亞（José Sá）



後衛：比比（Pepe）、丹尼路彭利拿（Danilo Pereira）、魯賓戴亞斯（Rúben Dias）、祖奧簡斯路（João Cancelo）、尼爾遜施美度（Nélson Semedo）、紐奴文迪斯（Nuno Mendes）、達洛治（Diogo Dalot）、安東尼奧施華（António Silva）、干卡路恩拿斯奧（Gonçalo Inácio）



中場：貝拿度施華（Bernardo Silva）、般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、魯賓尼維斯（Rúben Neves）、祖奧包連夏（João Palhinha）、奧達維奧（Otávio）、域天拿（Vitinha）、奧達維奧（João Neves）



前鋒：C朗拿度（Cristiano Ronaldo）、祖奧菲歷斯（João Félix）、迪亞高祖達（Diogo Jota）、拉菲爾利亞奧（Rafael Leão）、干卡路（Gonçalo Ramos）、柏度尼圖（Pedro Neto）、法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceição）



捷克

教練：夏錫（Ivan Hašek）

捷克26人大軍名單：