歐國盃2024決賽直播連結｜西班牙對英格蘭冠軍戰、1個方法免費睇｜歐洲國家盃2024 總決賽將於香港時間星期日深夜3時、即星期一凌晨3時開戰，這場賽事香港觀眾有1個方法可以免費收看。



Now直播全部賽事｜電視電腦手機都睇到

今次歐洲國家盃2024，有Now TV全程直播全部賽事，球迷可透過Now TV機頂盒、Now TV app收看賽事、甚至重溫比賽。去到最後一場總決賽西班牙對英格蘭，除了Now TV頻道618進行播放，Viu TV 99台亦會同步免費直播。（ViuTV 99台連結）

西班牙 vs 英格蘭（7月13日深夜3時／Now TV 618台／ViuTV 99台直播）

西班牙今屆放棄多餘的傳控，打出更實際、更有攻略力的打法。在4強戰「鬥牛勇士」靠16歲小將姆巴佩的入球反超前氣走麥巴比的法國隊，而一直打得小心翼翼、以守代攻的英格蘭，領隊「南閘」Southgate 無視「好波不如好運」的惡評，超強運+神換人擊敗荷蘭隊，連續兩屆殺入決賽。今仗究竟是繼續開放式對攻，還是怕輸而打安全波？7月13號晚，收睇比賽就自然會知道歐洲國家盃2024花落誰家。（Now TV連結）（ViuTV 99台連結）

英格蘭隊無視被指打悶波的指控，連續兩屆殺入決賽。（getty images）

（圖右）西班牙16歲小將姆巴佩（getty images）

歐國盃2024｜不斷更新！24支決賽周球隊球員名單一覽 附球衣號碼