AV女優2024年5月排名｜河北彩伽改名即登頂｜AI女優咲乃未來上榜｜日本Bookmate書店2024年5月影碟排名榜公開，今個月百大排名中，竟出現一位「非人類」3.1次元AI女優「咲乃未來」上榜，除此之外幾家片商的新人成績突出，比如被封「黃金笑顏」的役野滿里奈、「前美容公司社長」二階堂麗，前AV化妝師倉木華等。



3.1次元AI女優咲乃未來出道｜話題更勝河北彩伽

河北彩花自三上悠亞畢業後，她一直都未能穩坐一姐地位，最近她因為轉公司改名為河北彩伽後，星運即時提升，馬上就成為Bookmate書店5月銷量榜冠軍。

河北彩伽改名即登頂

不過，彩花再強，話題性都不及日本AV界首個非真人「AI女優」咲乃未來（咲乃ミライ、已改名為叶ライラ）出道。早期應該只以AV繪圖製作一些硬照，亦有推出過寫真集。上個月仲大膽到cosplay成某位RPG性感女主角「TINA」（明既人會明），推出據稱只此1次「AI AV片」，據看過的人解釋，此片應該是有一位不公開身份的女優代演，之後以AI GEN出咲乃未來的樣子。如此大陣仗，但排名只得14位。（咲乃ミライ官方X）

咲乃ミライ

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「黃金笑顏」役野滿里奈

Ieda Pocket公司新人役野滿里奈，今年剛成年 20 歲，身高1米6，擁有天然 H Cup好身材，雖然樣子不算頂級美人，勝在笑顏可親，令人有初戀感覺。（役野 満里奈 官方X）

役野 満里奈

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「美人社長」二階堂麗

片商E-Body新人二階堂麗屬於氣質成熟形的女性，有說在下海前是美容學校畢業，更曾一手開設了美容公司，是一位女強人社長，但因為疫情影響執笠才要轉戰片場。（二階堂麗官方X)

二階堂麗

排名No.100至No.26倒數圖輯

排名No.25 至No.1 倒數圖輯

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前AV化妝師倉木華

有說，現年22歲、身高1米68，瘦身材的倉木華本來是常常出現在AV片場，負責為女優化妝的化妝師，因為樣子有點似明日花綺羅+三上悠亞混合體，常常被游說不如轉行拍片，漸漸也開始對成人影片業產生興趣。終於，她真的決定轉行，4月28日消息一出，X戶口馬上有萬人追蹤，不過這個背景設定其實是否「SOD社員」系列的改版，就不得而知。（倉木華 官方X）

倉木華

回帶睇AV女優2024年4月排名（第25位至第1位）

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