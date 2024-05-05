AV女優2024年4月排名｜前AKB金松季步擊敵河北彩伽、暗黑福原愛白上咲花成4月冠軍｜日本Bookmate書店2024年2月影碟排名榜公開，今個月百大中的Top 10排名，冠亞軍都是3月出才道，事前被看好的「暗黑福原愛」白上咲花被爆扮素人其實曾拍多條FC2無碼片，人氣不敵另一位超級新人金松季步。



No.1｜4月霸權曾加入AKB．金松季步 (金松季歩)

MUTEKI（神秘番號 TEK-099 ）新星女優金松季步曾以「金子智美」藝名加入AKB48當研究生，甚至曾拍過電影，身材超好的她，退出AKB後轉戰水著女星界別，去年忽然引退，最終在24年2月宣布以新藝名「金松季步」出道下海，片商在三上悠亞引退後都極力大谷這類前偶像妹子，果然又成功彈上4月銷量第1名，果然大家都喜歡idol下海。(金松季歩 官方X)

金松季歩 官方X相片

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No.2｜「暗黑版福原愛」白上咲花

白上咲花為片商S1重點力谷的「AV界今世紀第一正統派美少女新星」，又台灣網民戲稱樣子有點像前日本乒乓球美少女福原愛，被封「暗黑福原愛」。不過出道一陣就被爆曾多次接拍FC2無碼AV片（番號：FC2-PPV-3260300／FC2-PPV-3518061／FC2-PPV-3577715）。雖然白上官方不認，仍然以「下海前沒有性經驗」為話題，但明顯已流失了一些潛在支持者，始終FC2有免費無碼，為何還要花錢看你扮純情素人，最終排名只能上到第2。（白上咲花官方X)

No.2｜「暗黑版福原愛」白上咲花

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排名No.100至No.26倒數圖輯

排名No.25 至No.1 倒數圖輯

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No.8｜最「Q」新人 Himari

Moodyz在4月發掘到一位奇才，所謂「最Q新」其實是指這位新人有異於常人的「Q Cup」上圍身材，網民戺得像是從畫風誇張、強調女性身體線條的漫畫中走出來，非常之2.5次元，很不科學！（Himari 官方X）

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