旅行必學Google Maps新功能｜來到年尾、長假期將至，相信各位已經在計劃出外旅遊，現在有了智能手機的幫助，要規劃不同景點、路線都已經變得十分方便，Google 方面日前更公布了多項更新，《香港01》科技玩物記者以下就為大家整理了幾個 2023 年年尾必學、能令你的旅程更方便的好用功能。



旅行必學！新版 Google Maps 4 大 新功能

(***以下新功能正陸續更新至各 Android／iPhone 手機的 Google Maps 之上，並於未來數週完全實裝，如果未能使用請耐心等待更新***)

1. 公共運輸路線推薦

自由行時，公共交通工具必然是不少人用得曼最多的出行方式，而在最新版本的 Google Maps 中，就將為您自動推薦提供了超過 80 個城市的最佳公共運輸路線，提供資料包括預計到達時間、換乘次數及行程長度等因素，讓用戶可以快速決策。

用戶亦可以自訂過濾條件，選擇特定交通工具或少走路的路線；部分城市還會顯示車站入口位置及連接步行路線。

2. 避開收費站

如果是自駕遊的用戶，查看導航路線時，點擊右上角選項，可以選擇避開收費及高速公路的路線。

3. 隨時新增停靠點

如果忘記買東西、或是想在中途找餐廳「醫肚」， Google Maps 中就加入了「新增停靠點」的功能，只需在計劃路線時按加上的放大鏡，就可以直接在導航過程中搜尋途經的商店、加油站等地點，並加入到路線的一部份。

4. 與親友分享景點清單

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與親友計畫行程時，最忌資料分散，Google Maps 即將更新的好友共享列表功能就十分實用；當你與朋友分享某地點的連結時，會自動邀請他們加入共享清單，全部成員都可以在清單內分享景點，並提出正反意見，令計劃行程時有更多的參考。

路痴要識！ 一鍵啟動 Google Maps 實景導航

早年以測試功能加入 Google Maps 的實景導航功能，現在已經成為正式版功能（圖 Google）

除了以上這些新功能之外，Google Maps 還有相當多既有的實用功能，在旅遊時非常有用，例如早年推出的 AR 實景導航，就是為不懂看平面地圖的用戶著想，只要舉起手機就可以看見立體圖標，跟著走就對了，操作亦十分簡單👇👇👇