NBA 總決賽 NBA Finals 2024 周五（7日）起激戰開鑼，塞爾特人 vs 獨行俠將上演連場大戰，Now、Viu將會全程直播所有賽事，想知道香港點樣可以免費睇直播賽事？馬上為你講解。



NOW全程免費直播NBA總決賽｜唔使四圍搵連結

NBA賽事香港區轉播權由Now獨擁，總決賽首回合塞爾特人主場對陣獨行俠，將於本周五（6月7日）香港時間早上8時30分開戰，到時NowTV 641台和ViuTV 99台全程直播比賽。Now更開放了 NBA Final 作免費播出，任何人只要安裝Now Player、Viu TV App並進行簡單登記，就可以免費收看NBA Final 2024所有賽事。所以不用再四圍搵線上看連結了。

NBA FINALS總決賽線上看連結

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NBA總冠軍賽賽程表：比賽日期時間

2024年NBA季後賽總冠軍賽首戰於台灣時間6月7日上午8點30分開始，比賽採7戰4勝制，由最先獲得4場勝利的隊伍獲得總冠軍。2024年NBA季後賽總冠軍賽最晚將持續比賽至6月24日，其他更詳細的賽事報導，各球隊戰力分析可參考運動視界NBA專欄。

Game 1｜6月7日上午8點30分：塞爾特人 vs 獨行俠

Game 2｜6月10日上午8點00分：塞爾特人 vs 獨行俠

Game 3｜6月13日上午8點30分：獨行俠 vs塞爾特人

Game 4｜6月15日上午8點30分：獨行俠 vs塞爾特人

Game 5 (如有必要)｜6月18日上午8點30分：塞爾特人 vs 獨行俠

Game 6 (如有必要)｜6月21日上午8點30分：獨行俠 vs塞爾特人

Game 7 (如有必要)｜6月24日上午8點00分：塞爾特人 vs 獨行俠

NBA冠軍獎盃來港展覽

此外，由即日至6月9日，NBA總冠軍獎盃將於旺角區展出，是香港球迷難得可以近距離欣賞這籃球界頂級獎盃的好機會。

NBA冠軍獎盃來港展覽

日期： 2024年6月4、5及7至9日

時間： 上午10時半至晚上9時半

地點： 旺角西洋菜南街2J-2Q新江大樓地下8號舖csl.專門店

IMAX直播．大銀幕齊齊睇

英皇戲院亦會推出一款「THE 2024 NBA FINALS 觀影通行證」（官方原聲放映），一個價錢睇晒全程總決賽Game1-7。由6月7日起至6月15日，如任何一隊直落連勝4場，則最多可收看4場比賽，若在有需要情況下，會繼續進行第5、第6、第7場賽事，直至有球隊取得4勝為止。（連結）