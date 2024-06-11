Open AI與iPhone合作惹怒Elon Musk｜禁員工帶蘋果手機上班有原因｜Apple於今日(11日)在WWDC發佈一系列與Open AI引入的ChatGPT技術，不過引來Open AI 創辦人Elon Musk的不滿，並在X上發表「小氣簿」。



Apple 今日(11日)在WWDC 2024發表大量AI新技術，絕對是果迷一大樂事，不過Elon Musk得知自己有份創辦的公司Open AI與Apple合作後立即大怒，更「方丈」上身，在X上發表「小氣簿」，指會出禁使用iPhone的人，不容許自己公司有Apple的設備出現！

Elon Musk不容許自己公司有Apple的設備出現！

Elon Musk在X上指，如果Apple將Open AI整合至OS的地步，因涉及到安全問題，他旗下的公司將會出禁所有蘋果的設備。不過Apple及Open AI都強調所有數據都會經過用戶同意才分享，會保障用戶私隱。

及後Elon Musk再補充，所有訪客都要被檢查是否帶有蘋果產品，並放入阻隔電磁干擾的法拉第籠中。可見Elon Musk對此事的執著程度，而帖文一出後，大家都紛紛猜測是否將會推出X Phone。

不知以後Elon Musk會否戒食蘋果，改為吃梨或橙呢？