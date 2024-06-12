冷氣機哪品牌最慳電？必識CSPF值，網民換機24小時狂吹電費僅$850｜夏日熱辣辣，不少家庭都會在7月暑假來臨前更換家中舊冷氣。港人最愛冷氣品牌有：日立、Panasonic、三菱等等，不少人都會問，究竟那一個品牌的冷氣機真正最慳電？有冷氣達人YouTuber就指出，只要取得機電處發出的一級能源效益標籤，冷氣機的節電效益不會有太大出入，用家在選購冷氣時，還可以參考一個叫「CSPF值」的參數，消委會亦做過評測報告。



網民：變頻機CSPF值高慳電效果顯著

有網民認為「邊個牌子冷氣最慳電就唔知，但我昃揀有app睇用電量既款，比較容易預計電費」「我因為養長毛貓要24小時開冷氣，所以換咗部變頻機，CSPF值去到5.0，電費由1500減到650真係慳好多。」亦有人提醒買冷氣仲要計一計使用面積，不要為慳錢買匹數不足的機型。

邊個牌子冷氣機最慳電？網民各有所愛、消委會指買機要留意這參數

甚麼是CSPF值？

原來CSPF值全名為『Cooling Seasonal Performance Factor』（製冷季節性表現系數），會因應不同地區／國家冷氣使用季節的戶外溫度條件，去測試計算製冷與耗電量的能源效率值，數字愈高、代表製冷能源效率愈高；比起舊有的EER能源效率值，能更精確地評估冷氣機的的能源效益。窗口式冷氣機想取得香港機電署發出的「一級能源效益標籤」，CSPF值需要達3.00或以上。

▼消委會13款冷氣機評分一覽｜呢款CSPF數值最高▼

消委會指，在2023年進行的冷氣機評測，各樣本的CSPF數值介乎3.106至4.937，15款機中有5部實際效益不足3.0 CSPF值，貨不對辦。而樣本中CSPF數值最高的是珍寶窗口機，達4.937，其次為格力亦有4.659。假設各樣本全年從室內抽出的總熱量相同，珍寶變頻式冷氣機比起日立定頻式冷氣機，全年耗電量相差達37.1%，估計每年所需電費可節省755元。

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冷氣網紅：市面新款式CSPF值再創新高

上文提及的2023年評測，CSPF值最高都只有4.937，有冷氣達人YouTuber就指，近年冷氣技術又有進步，市面上多數有「一級能源效益標籤」的1匹變頻窗口機，平均都已達4.6至4.7 CSPF值。某P字頭品牌的新旗艦機系列CSPF值達5點以上。