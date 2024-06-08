開冷氣又想慳電　台電曝開機前多做1簡單動作　能省下20％用電量

天氣變熱許多人一回到家，馬上「嗶」一聲的打開冷氣。不過，夏天電費這麼貴到底該怎麼省？日前台電就曾在臉書粉絲專頁上面表示，白天天氣熱想開冷氣的時候，請記得拉上窗簾，因為這樣能阻止熱能從窗外進入屋內，進階的就能達到省電效果。



台電曝開機前多做1動作，快速省下20％用電量

+ 3

根據「台電電力粉絲團」報導，不要小看拉上窗簾這個動作，舉手之勞能阻止熱能從窗外進入屋內，必須做好隔熱才不會增加冷氣負荷而耗電。台電補充，當客廳和餐廳或走道等空間相連時，可以善用布簾或活動拉門，將相連的空間進行隔間，這樣一來就能避免冷氣流失到沒人在的區域。因為當空間過大，冷氣的冷氣能力會不足，導致壓縮機一直運轉，反而更耗電。

把窗簾拉起來可以省下多少的電呢？根據《中央社》報導，冷氣機的耗電量佔據夏季用電量的41％，如果想要簡單節電，民眾可以裝窗簾或在窗戶上貼隔熱紙，能夠可防止冷氣外洩，省下10至20％的用電量。

延伸閱讀：電風扇異常發出危險信號 遇這3情況應立即停用：耗電又恐釀火災

+ 7

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：別直接開冷氣！台電曝開機前多做1動作，快速省下20％用電量】