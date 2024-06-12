七一免費用健身室/泳池等康體設施6.12至18網上登記抽籤 即睇教學｜為慶祝七一回歸，康文署轄下的康樂文化設施將於七一當天免費開放使用，包括健身室和泳池，即即日(12日)至18日起即可於網上登記抽籤，即睇登記教學啦！



市民由今日(12日)至18日只要登入SmartPLAY即可以網上登記抽籤方式預訂7月1日的免費康樂文化設施。每份申請可包括三個抽籤選項，提交了的申請選項於6月18日晚上11時59分前仍可更改。抽籤結果將於6月21日公布，SmartPLAY系統會通知用戶成功中籤的段節。

康文署健身室

如有仍有剩餘的段節，未獲分派免費段節或沒有入籤的市民可以透過SmartPLAY系統以「先到先得」方式預訂七月一日剩餘可供免費使用的段節。不論是透過抽籤或先到先得的預訂方式，每人當日只可獲取一節免收費的康樂設施。

值得一提的是公眾游泳池設施無須預約，市民只需於在泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候即可，名額先到先得，額滿即止。

SmartPLAY網上登記抽籤教學

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智方便登記申請步驟⬇

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免費開放的康樂設施包括：

室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆＊、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室＊、活動室、舞蹈室和單車賽道＊；

戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆＊、射箭場＊和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；

公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的九龍仔游泳池）；及

水上活動中心艇隻＊（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）。

*預訂這些設施的市民，必須持有相關的資歷證明。詳情請瀏覽專題網頁www.lcsd.gov.hk/tc/freeuseday/conditions.html。