iPad計算機app遲來14年的原因、竟是教主不給用｜近日蘋果在WWDC發布會隆重宣布……iOS 18 追加計算機 app！為何iPad 自2010誕生14年以來，一直都不設內建calculator app呢？背後原因當然不是甚麼技術問題，而是因為已故「蘋果教主」Steve Jobs的堅持所礙。究竟教主為何要禁止iPad開發「計算機」app？如今Tim Cook 遺背舊老闆意願，又會不會激到教主翻生？



iPad冇計算機原因：教主唔滿意

先來看看iPhone 計算機app ，它是由apple首席設計師艾夫( Jonathan Ive ) 操刀：按鍵的擺位、形態，以橙色的「＝」按鍵，都是向1977年 Braun 百靈牌計數機致敬。設計得那麼漂亮，又為何不能直接搬到iPad上用？

iPhone 計算機app按鍵的擺位、形態，以橙色的「＝」按鍵，都是向1977年 Braun 百靈牌計數機致敬。

有傳Steve Jobs認為iPad那麼巨型，如果只是將iPhone版的計算機app搬字過紙，把整個按鈕放大就算，按起來不順手，外觀也非常之醜樣，不好用的垃圾就不要做。軟體工程高層 Craig Federighi 2020年曾說過：「我們尚未開發出一款令人覺得出色的 iPad 計算機app」所以，14年來iPad用家都只能使用非官方計算機app。

同場睇iPhone計算機app 5個隱藏功能｜刪除1位數、快速複製

教主開發Mac機時已對計算機app異常執著

有apple的資深員工更曾爆料，Steve Jobs生前好像一直都對計算機app非常執著，早在在開發初代 Mac 電腦，不斷地批評工程師 Chris Espinosa 開發的計算機程式！最後教主自己動手花10分鐘開發了一套「the Steve Jobs Roll Your Own Calculator Construction Set」，讓用家自己custom計算機介面；及後mac機等了15年，到教主想出滿意的計算機app外觀後才有標準計算機程式可用。

mac機等了15年，到教主想出滿意的計算機app外觀後才有標準計算機程式可用。

教主自己動手開發「the Steve Jobs Roll Your Own Calculator Construction Set」

雕琢14年搞出甚麼來？

Apple其實曾考慮以apple pencil製作手寫計算功能，又或是用widget浮動小視窗做細細部的計數機，最後都不滿意沒推出。之後來看看iPadOS 18的計算機app，相信你都會看傻眼，只不過是將iPhone版放在右下角，上方有大量留白位，左邊有個垂直memo表單，方便尋找近日計算過的數式。這東西為何要搞14年？

iPadOS 18的計算機app

Math Notes手寫計算app才是主菜

不過今次iPad版計算機app真正吸引之處，其實是同步發表的Math Notes手寫計算app，用apple pencil在memo上寫算式，系統就會模仿你的字跡，自動計算及顯示答案，甚至用刷紙膠修改算式後，它還會自動update答案。

Math Notes手寫算數軟件就會模仿你的字跡，自動計算及顯示答案。

iPad等14年才推出計算機app，究竟是美麗的巧合，或是向mac待15年才有計算機這一件事致敬？這點就只有Tim Cook才知道。

