iPhone計算機隱藏5功能曝光　刪除1位數、快速複製貼上一次看清楚

你也是資深果迷嗎？隨著科技時代與時俱進，手機不再只是拿來講電話、傳簡訊的工具，還能下載LINE、臉書、IG等通訊軟體，甚至也能使用計算機、手電筒、地圖等多項內建工具。不過你知道iPhone內建計算機其實藏有許多隱藏功能嗎？現在就讓《DailyView網路溫度計》帶你一起來看看iPhone計算機5項功能吧！



據《太陽報》（《The Sun》）報導，iPhone計算機被果迷公認為最受歡迎的預設應用程式之一，但事實上它有一些秘密功能，大家可能沒有充分利用，像是要刪除計算機運算算式，不能只按下「C」，因為「C」只會清除最後的數字，必須先按「C」再按「AC」，才能清除整個算式。此外，用戶都曾有打錯一個數字而按下「C」重新計算等式的經驗，但實際上可以在數字欄位向右或向左滑動，就能刪除最後一個數字，輕鬆糾正錯誤還能避免重算的憾事發生。

看似非常簡單的iPhone計算機，實際上卻非常有深度，首先用戶先從控制中心調整螢幕方向，確保手機可以自動偵測換方向，接著轉動手機螢幕，就能解鎖「科學計算機」隱藏程式：點擊科學計算機左方的「2nd」按鍵就能發現許多隱藏按鍵；「Rend」按鍵則方便讓用戶在沒有骰子的時候隨機產生數字。

iPhone內建計算機還有輕鬆複製、貼上數字的方法，用三根手指頭輕碰螢幕就能複製數字，接著將三根手指頭觸碰後展開，就能將這串數字直接貼上，是不是非常方便呢？有機會也可以拿起手邊的iPhone實際使用看看唷！

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