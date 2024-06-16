手機鋰電池爆炸點自救、專家教兩大急緊處理方法｜日前，新北市土城區發生了一起嚴重的火災，造成三人不幸喪命。調查顯示，火災可能是由於鋰電池在充電過程中爆炸引發的。鋰電池因其高能量密度和輕量化特性，被廣泛應用於各類電子設備中，但同時也帶來了潛在的火災風險，如果真的發現鋰電池引起的火災，應如何解決呢？



鋰電池起火的原因

鋰電池會起火，主要包括產品瑕疵、使用不當和物理損壞等。製造過程中的缺陷可能導致電池在使用過程中出現內部短路，進而引發火災。使用不當如過度充電或過度放電，也會使電池內部化學反應失控，造成過熱和燃燒。此外，電池受到重摔或撞擊後，內部結構可能受損，進一步增加了起火風險。

鋰電池起火解決方法

鋰電池火災屬於「金屬火災」，需要使用專門的金屬滅火器來撲滅。而對於小型鋰電池如手機、手提電腦、尿袋等，這些電池主要包含電解液而非金屬鋰，如果發生火災，可以使用乾粉滅火器撲滅。在確保安全的前提下，將起火的小型鋰電池移至空曠處並完全浸泡於水中，效果更佳。

而對於大型鋰電池如電動車使用的電池，乾粉滅火器通常無法有效撲滅火勢。這類火災更好的滅火方法是使用大量的水不斷噴灑，以達到散熱和降溫的效果，防止電池芯產生熱失控。

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如何避免鋰電池起火

為了防範鋰電池火災，日常使用中應注意一些基本的安全措施。購買合格的鋰電池非常重要，應選擇具有安全認證的產品，確保其質量可靠。使用前仔細閱讀產品說明書，並按照指示進行操作，避免不當使用。特別是在充電時，不要在陽光直射或高溫環境下進行，並且應在充電完成後及時拔除電源，以避免過充引發的危險。

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此外，使用鋰電池時應避免過度放電，這會降低電池的壽命並增加風險。攜帶鋰電池時應避免金屬物品接觸電池兩極，防止短路。儘管鋰電池具有高能量密度和輕量化的優點，但其內部包含的化學物質在某些條件下會變得不穩定，因此，正確的使用和處理至關重要。