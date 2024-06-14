手機的IP68不等於三防　一不小心隨時變「磚頭」　專業級要這樣選

許多戶外愛好者都熟悉「三防」這一概念，即防塵、防震、防水。這類設備，尤其是三防手機，已經成為戶外活動的必備品，其中以AGM品牌最為知名。



近年來，甚至出現了三防筆記本和三防平板電腦等硬核產品，為極端環境中的設備保護提供了更多選擇。

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三防不等於IP68

然而，隨著手機生產工藝的進步，「三防」這一概念似乎不再那麼常見，取而代之的是支持IP68級別防護的高端旗艦手機。這些手機同樣標榜防塵防水，很多用戶因此誤認為IP68等同於全面的「三防」能力，認為可以隨意在潮濕環境中使用手機，甚至用水直接清洗屏幕。

事實上，這種看法存在一些誤區。IP68中的「6」代表完全防止灰塵侵入，而「8」則意味著設備可以在一定壓力下短時間浸水而不受損。然而，這並不保證設備在長時間浸水中不會受損。同時，IP68並不能完全防止水蒸氣的侵入，高溫水蒸氣可能通過耳機孔、揚聲器和充電口等開口進入手機內部，損壞電子元件。如果手機長期處於潮濕環境中，水汽凝結在內部電路板上，可能導致揚聲器音量變小，甚至屏幕失靈。

一些用戶可能會考慮使用保鮮膜或防水袋來保護手機。然而，保鮮膜如果包裹不當，很容易被劃破，無法有效阻止水汽進入，而包裹過厚則會影響觸屏和揚聲器的效果。防水袋雖然比保鮮膜更有效，但廉價產品仍可能讓水汽滲入，無法徹底解決問題。此前也有多起因防水袋進水而導致手機損壞的報道。

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專業三防手機可以達到IP69K級別

手機IP68可以完全防水？（thom-holmes）

如果對手機有嚴格的防護需求，建議選擇專業的三防手機。部分三防手機可以達到IP69K級別，能夠承受高溫和高壓蒸汽沖刷，提供更全面的保護。此外，這些設備還通常提供一年入水保修，進一步保障用戶的使用體驗。

儘管現代高端智能手機在防護方面取得了一定進展，但在惡劣環境下，三防手機依然具有不可替代的優勢。對於戶外活動和極端環境中的設備保護，三防手機仍然是最佳選擇。

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