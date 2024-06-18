歐國盃2024｜預言八爪魚都被AI取代？預測2024 歐國盃 OO隊勝率高達到 24.4%｜曾經在2008年的歐國盃及2010年的世界盃有一條名為保羅的八爪魚因為成功預測比賽成績而成名，而近日有公司都開發AI八爪魚，更預測2024 歐國盃某個國家的隊伍勝率高達到 24.4%，即睇詳情！



AI八爪魚承繼保羅衣缽｜估歐國盃2024冠軍

近年AI的掘起讓不少人都擔心自己會被取代，不過現在不止人類的工作被取代，連八爪魚的工作都面臨被取代！曾經在2008年及2010年有一條名為保羅的八爪魚因成功預測賽果而一舉成名。來到歐國盃2024，「八爪魚保羅」早已在2011年過身，有科技公司近日開發了AI八爪魚，嘗試承繼八爪魚保羅衣缽，預測 2024 歐國盃冠軍花落誰家。

曾經在2008年及2010年成功預測賽果的八爪魚「保羅」。

初創AI公司Luzmo早前推出了AI 八爪魚的預測工具，運用類似 Monte Carlo 的模型（統計類比方法），去分析並預測賽果，Luzmo 技術總監 Haroen Vermylen 表示根據AI摸擬了100萬次的賽果，法國隊的勝率高達到 24.4%，葡萄牙則為 21.6%，遠高於其他國家隊伍。

AI八爪魚分析，法國隊的勝率高達到 24.4%。（Getty Images）

而Luzmo表示期望此工具可以藉著各種來源的數據，讓客戶即使深厚的數據科學知識，都可以獲得不同見解。總裁 Karel Callens 表示，平台的設計簡潔易用，期望可以讓企業更有效率地得到有價值的見解，獲得有價值的洞察力。

AI發展一日千里，亦應用在多個場合。讓人不禁感嘆時代進步，連八爪魚都要失業。